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何時放下關稅大刀？川普給出答案了

南加男子未下單卻連收50包裹？你猜亞馬遜怎回答

川普關稅帶來的衝擊與回應措施蘋果、三星面臨三難局面

編譯任中原、吳孟真／綜合外電
企業界正在評估關稅帶來的衝擊與回應措施，蘋果被卡在是要犧牲利潤、還是漲價、並且調整供應鏈的三難局面。（美聯社）
企業界正在評估關稅帶來的衝擊與回應措施，蘋果被卡在是要犧牲利潤、還是漲價、並且調整供應鏈的三難局面。（美聯社）

在中國大動作報復美國總統川普的對等關稅之際，但其他國家的反應則較為低調，以色列、日本及泰國等國都設法透過談判，解決這場貿易戰。

企業界也在評估關稅帶來的衝擊與回應措施，尤其蘋果和三星電子都被卡在要犧牲利潤、還是漲價、並且調整供應鏈的三難局面。

日本首相石破茂5日表示，計畫「本周內」與川普討論通膨與關稅問題；泰國副總理皮猜未來幾天也將訪美，希望緩解36%對等關稅的衝擊。

已被加徵10%對等關稅的英國準備做出重大讓步，官員樂觀認為將能在未來幾周內與美國達成協議。澳洲願意以關鍵礦產，作為對抗即將實施的藥品關稅籌碼。聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）也要求「對話與談判」，表示「貿易絕不能成為另一項不穩定的來源，應該為發展及全球成長服務」。

同時，企業界正在評估關稅帶來的衝擊並宣布回應措施，英國車廠捷豹路虎（Jaguar Land Rover）將暫停出貨美國一個月，以回應美國的25%汽車關稅，並且正在評估是否能對美國消費者漲價。

川普對等關稅將使蘋果和三星各自面臨40%-50%的關稅衝擊，若以9日起美國對中國貨品課徵的54%關稅稅率估算，iPhone零組件成本將暴增296.86美元，達到約846.59美元，若蘋果未調漲售價，利潤將大幅萎縮。以越南為手機生產重鎮的三星，也可能調整供應鏈到其他稅率較低的國家。

美國零售商供應鏈人士表示，川普關稅對供應鏈的打擊，將使未來的供應鏈猶如「多頭龍」，美國消費者將面臨更少的選擇與更高的價格。

關稅 供應鏈 川普

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