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高盛看升日圓、是首選避險貨幣 應付美衰退與關稅風險

編譯葉亭均／綜合外電
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高盛認為日圓是應付美衰退與關稅風險的首選避險貨幣。（路透）
高盛認為日圓是應付美衰退與關稅風險的首選避險貨幣。（路透）

高盛集團預期日圓兌美元匯率今年將升至接近140日圓水準，因為市場對於美國經濟和關稅的焦慮情緒，將推升日圓的避險需求。

高盛外匯、利率與新興市場策略全球主管特里維迪（Kamakshya Trivedi）表示，如果美國經濟衰退機率增加，日圓將成為投資人的最佳貨幣避險工具。如果日圓匯率升至140，將比目前水準升值7%。彭博訪調的分析師預估中值為日圓匯率年底達到145日圓。

日圓兌美元2日盤中小幅貶值0.07%，報149.72日圓。

特里維迪表示：「當美國實質利率與美股同步下跌時，日圓通常表現最佳」，和過去一些時候相比，「在針對美國成長下行展望進行避險時，日圓目前顯然更具吸引力」。

美國總統川普預定2日公布全面性的關稅措施，然而從摩根士丹利到聯準會前官員都已警告，此舉可能削弱美國經濟成長。不過，隨著全球貿易戰升溫，關於哪些資產將受惠的市場共識不多，而避險基金依然持有押注日圓將走貶的部位。

高盛經濟分析師近期將美國今年降息次數預估，從兩次調升至三次，因為預期川普的關稅政策將拖累經濟成長，高盛也同時調降美股標普500指數目標。

儘管關稅是一大風險，但特里維迪認為，像是本周五出爐的非農就業數據等美國經濟數據對美元影響更大。近期市場走勢也佐證了他的觀點，例如在美國周二公布職缺數顯示就業市場正在逐步降溫後，日圓走強。

特里維迪說：「如果美國就業市場數據意外疲軟，那將成為外匯市場投資人、非常關心美國經濟前景的全球投資人非常重要的關注點」，「出自於這種疑慮，日圓是非常好的避險標的」。

不過，日圓已經連續四年貶值，原因是美日存在巨大利差，日圓在去年7月曾貶至161.95日圓，為1986年來最疲弱。

避險基金今年來削減日圓做空部位，但整體依然是淨空頭。自2021年初以來，投機炒作人士大多押注日圓貶值。

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