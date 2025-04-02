小摩：川普對等關稅難捉摸 金融市場痛苦期至少3個月

川普政府極可能在4月2日對各國祭出「對等關稅」，摩根大通認為，金融市場仍有至少三個月的痛苦期。（路透）

隨著美國川普政府極可能在4月2日對各國祭出「對等關稅 」，全球經濟前景能見度將進一步下降，下行風險也將再度升高，摩根大通（JPMorgan）推演三套劇本，預測對金融市場的衝擊程度。該公司認為，關稅的負面影響至今仍未完全反映出來，金融市場仍有至少三個月的痛苦期。

摩根大通的報告指出，川普關稅政策走向令人難以捉摸，不僅影響美國經濟，也正拖累全球經濟前景。但川普有意重塑全球貿易與製造業格局，因此對股市回落較具容忍度，預料白宮甚或聯準會（Fed）短期內不會出手護盤，在充斥不確定性情況下，金融市場至少未來三個月將承受沉重壓力。

摩根大通並模擬各種關稅稅率對股匯債市的影響：第一是齊頭式課徵10%關稅，美股大盤指數史坦普500 料將上漲2-2.5%，10年期美國公債殖利率 將上升約10個基點，美元將微升。

第二是全面課徵25%關稅，史坦普500指數將回挫1.25%-1.75%，美元將小升，10年期美國公債殖利率將下降多達14個基點。

第三、全面課徵35%關稅，史坦普500指數將下跌2%-3%，美元將勁升，10年期美國公債殖利率將陡降20個基點。

摩根大通還對Fed的行動計畫進行推演，認為關稅政策可能引發通膨上升，使聯準會陷入兩難，貨幣政策難以解決停滯性通膨，聯準會可能要到第3季或更晚出手護盤，因為Fed的主要職責在於失業率與通膨，當前4.2%的失業率和2.8%的通膨水準下，需要失業率接近5.0%才會觸發寬鬆措施。

摩根史坦利財富管理公司投資長夏雷特提到，關稅使股市少了反彈催化劑。由於通膨持續升溫，Fed短期內不太可能降息，「科技七雄」不太可能重新站穩腳步，因此不再是市場領頭羊。