歐股今年來表現超越美股 投資人也湧入北歐貨幣

在歐洲反美情緒日增的同時，歐股今年來表現勝過美股的幅度締造歷史紀錄。(路透)

在歐洲反美情緒日增的同時，歐股 今年來表現勝過美股的幅度締造歷史紀錄，且更多國家公共基金有意投資國防業者，有望為漲勢提供助力，但面對貿易戰 方興未艾的隱憂，投資人也湧入北歐貨幣，作為押注歐洲經濟將復甦的替代選項。

隨著美國總統川普 的關稅政策與聯邦政府裁員持續加劇市場對美國例外論的質疑，歐洲成為主要受惠者，道瓊歐洲Stoxx 600指數今年來以美元計價的表現，勝過美股史坦普500指數17個百分點，一反華爾街今年初的預測。

歐股投資人一開始是被價位相對較低所吸引，接下來德國要擴張財政，提高國防與基建支出，歐洲多國也將加碼國防支出，從而強化經濟與企業獲利展望。美國銀行的3月基金經理人調查顯示，淨39%受訪者加碼歐洲，比率為近四年來最高。

貝萊德研究研究所主管波文認為，歐股漲勢還能持續一段時間，從三到六個月的觀點來看，歐股仍吸引人。 為了響應歐洲提振國防開支，荷蘭規模2兆美元的退休金產業，未來五年將提高於私募股信用投資的投資比率約5個百分點，相當於約投資1,000億美元。同時，挪威兩大在野黨也呼籲，應該廢止禁止挪威主權財富基金投資國防業者的「瘋狂」禁令。

歐股熱潮也已帶動歐元強升，引發歐元遭超買的憂慮，同時川普已一再揚言會以歐盟為貿易戰目標之一，促使投資人轉進瑞典克朗、挪威克朗等北歐貨幣。