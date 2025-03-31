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歐股今年來表現超越美股 投資人也湧入北歐貨幣

財經新聞組／綜合報導
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在歐洲反美情緒日增的同時，歐股今年來表現勝過美股的幅度締造歷史紀錄。(路透)
在歐洲反美情緒日增的同時，歐股今年來表現勝過美股的幅度締造歷史紀錄。(路透)

在歐洲反美情緒日增的同時，歐股今年來表現勝過美股的幅度締造歷史紀錄，且更多國家公共基金有意投資國防業者，有望為漲勢提供助力，但面對貿易戰方興未艾的隱憂，投資人也湧入北歐貨幣，作為押注歐洲經濟將復甦的替代選項。

隨著美國總統川普的關稅政策與聯邦政府裁員持續加劇市場對美國例外論的質疑，歐洲成為主要受惠者，道瓊歐洲Stoxx 600指數今年來以美元計價的表現，勝過美股史坦普500指數17個百分點，一反華爾街今年初的預測。

歐股投資人一開始是被價位相對較低所吸引，接下來德國要擴張財政，提高國防與基建支出，歐洲多國也將加碼國防支出，從而強化經濟與企業獲利展望。美國銀行的3月基金經理人調查顯示，淨39%受訪者加碼歐洲，比率為近四年來最高。

貝萊德研究研究所主管波文認為，歐股漲勢還能持續一段時間，從三到六個月的觀點來看，歐股仍吸引人。 為了響應歐洲提振國防開支，荷蘭規模2兆美元的退休金產業，未來五年將提高於私募股信用投資的投資比率約5個百分點，相當於約投資1,000億美元。同時，挪威兩大在野黨也呼籲，應該廢止禁止挪威主權財富基金投資國防業者的「瘋狂」禁令。

歐股熱潮也已帶動歐元強升，引發歐元遭超買的憂慮，同時川普已一再揚言會以歐盟為貿易戰目標之一，促使投資人轉進瑞典克朗、挪威克朗等北歐貨幣。

歐股 川普 貿易戰

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