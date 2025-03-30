日、韓、中經濟會談 五年首見 呼籲全球產品開放公平流動

日本、南韓及中國30日舉行五年來首見的經濟會談，商討自由貿易協定。 （美聯社）

在美國本周即對全世界宣布大規模關稅 之際，日本 、南韓 及中國30日舉行五年來首見的經濟會談，會商自由貿易協定，三方再度呼籲全球產品應開放且公平的流動，承諾推動區域自由貿易，保證將深化經濟關係。

南韓產業通商部長安德根、日本經濟產業大臣武藤容治及中國商務部長王文濤30日在首爾舉行會議，為三方經貿首長從2019年以來首次會面。

儘管三方並未表示自由貿易協定議題有重大進展，但這次會議顯示三方面對美國關稅措施的衝擊，已更有意願強化經貿關係。

三方首長在共同聲明中指出，「我們特別體認到三邊維持經濟與貿易合作的必要性，以有效解決新出現的挑戰，並且在關鍵性領域獲致實質的結果」。三方貿易首長也保證將強化區域全面經濟夥伴（RCEP）架構協定，促進供應鏈流線化，並增強貿易與投資關係。

安德根也呼籲，藉由恢復世界貿易組織（WTO）的角色，創造「穩定」的全球貿易環境。

美國即將於4月3日起對所有進口汽車加徵25%關稅，而南韓及日本都是對美出口汽車大國。美國總統川普4月2日也將宣布對等關稅，可能影響半導體及藥品等產業，而半導體關稅對南韓的傷害尤大。

日、韓、中都是川普關稅措施所針對的目標。中國是美國新一波貿易戰的核心，但日、韓等美國的盟邦也未能倖免。三方這次會議的聲明與中國傳達的訊自相一致，強調開放商務活動，與川普「美國優先」的保護主義政策恰成對比。

南韓也分別和日本及中國舉行雙邊會談，南韓與中國29日討論貿易與供應鏈議題，南韓與日本30日則承諾強化彼此的關係。

中國領導人習近平28日在北京會見多位全球企業界領袖，以提振投資人信心，出席者就包括南韓三電子董事長李在鎔，及海力士半導體集團執行長郭魯正。

美國的汽車關稅措施已促使日本考慮如何保護國內勞工，南韓則表示將採取緊急措施來協助汽車製造業者；中國已對美國進行報復，並力圖穩定與主要貿易夥伴的關係。

在這次會議之前，三國外交首長已先在東京會面。日本並將主辦下一次三國領導人峰會。