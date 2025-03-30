我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州小型飛機墜毁 知名銀行家身亡

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

日、韓、中經濟會談 五年首見 呼籲全球產品開放公平流動

編譯任中原／綜合外電
日本、南韓及中國30日舉行五年來首見的經濟會談，商討自由貿易協定。 （美聯社）
日本、南韓及中國30日舉行五年來首見的經濟會談，商討自由貿易協定。 （美聯社）

在美國本周即對全世界宣布大規模關稅之際，日本南韓及中國30日舉行五年來首見的經濟會談，會商自由貿易協定，三方再度呼籲全球產品應開放且公平的流動，承諾推動區域自由貿易，保證將深化經濟關係。

南韓產業通商部長安德根、日本經濟產業大臣武藤容治及中國商務部長王文濤30日在首爾舉行會議，為三方經貿首長從2019年以來首次會面。

儘管三方並未表示自由貿易協定議題有重大進展，但這次會議顯示三方面對美國關稅措施的衝擊，已更有意願強化經貿關係。

三方首長在共同聲明中指出，「我們特別體認到三邊維持經濟與貿易合作的必要性，以有效解決新出現的挑戰，並且在關鍵性領域獲致實質的結果」。三方貿易首長也保證將強化區域全面經濟夥伴（RCEP）架構協定，促進供應鏈流線化，並增強貿易與投資關係。

安德根也呼籲，藉由恢復世界貿易組織（WTO）的角色，創造「穩定」的全球貿易環境。

美國即將於4月3日起對所有進口汽車加徵25%關稅，而南韓及日本都是對美出口汽車大國。美國總統川普4月2日也將宣布對等關稅，可能影響半導體及藥品等產業，而半導體關稅對南韓的傷害尤大。

日、韓、中都是川普關稅措施所針對的目標。中國是美國新一波貿易戰的核心，但日、韓等美國的盟邦也未能倖免。三方這次會議的聲明與中國傳達的訊自相一致，強調開放商務活動，與川普「美國優先」的保護主義政策恰成對比。

南韓也分別和日本及中國舉行雙邊會談，南韓與中國29日討論貿易與供應鏈議題，南韓與日本30日則承諾強化彼此的關係。

中國領導人習近平28日在北京會見多位全球企業界領袖，以提振投資人信心，出席者就包括南韓三電子董事長李在鎔，及海力士半導體集團執行長郭魯正。

美國的汽車關稅措施已促使日本考慮如何保護國內勞工，南韓則表示將採取緊急措施來協助汽車製造業者；中國已對美國進行報復，並力圖穩定與主要貿易夥伴的關係。

在這次會議之前，三國外交首長已先在東京會面。日本並將主辦下一次三國領導人峰會。

南韓 關稅 日本

上一則

台電子代工業首位女執行長 鴻海輪值CEO 楊秋瑾接任

下一則

北美線海運長約價 年度談判進入最後關頭 看漲兩成

延伸閱讀

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
川普：若伊朗不達成核協議 將遭轟炸

川普：若伊朗不達成核協議 將遭轟炸
整理包／川普關稅周來了 貿易「解放日」採取哪些行動？

整理包／川普關稅周來了 貿易「解放日」採取哪些行動？
WSJ：台積電促使美台關係回暖 台灣敢於寄望川普當靠山

WSJ：台積電促使美台關係回暖 台灣敢於寄望川普當靠山

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51

超人氣

更多 >
唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商
好市多買鱸魚做豆腐煲 簡單又入味「豆腐比魚還好吃」

好市多買鱸魚做豆腐煲 簡單又入味「豆腐比魚還好吃」
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部
川普24小時六度出手 加州成箭靶

川普24小時六度出手 加州成箭靶
日女教練讓男學員「撞胸」練腹肌 網看呆：可做1億下

日女教練讓男學員「撞胸」練腹肌 網看呆：可做1億下