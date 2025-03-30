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南韓股市放空全面解禁 1600萬人投資加密幣將比股民多

編譯易起宇／綜合外電
南韓本周將全面解除股市的放空限制。（美聯社）
南韓本周將全面解除股市的放空限制。（美聯社）

南韓本周將全面解除股市的放空限制，為五年來首見，促使各界關注可能引發的賣壓，但市場觀察家也看好此舉將能帶來的長期利益。同時，南韓投資人也持續癡迷於加密幣，投資人數超越1,600萬人，即將超越股市投資人。

南韓31日起將允許投資人對所有上市企業，進行放空交易，為2020年3月首見。首爾當局當時在新冠疫情導致市場崩盤之際，下令禁止做空。

雖然這項放空禁令2021年5月曾部分解除，但後來因多家國際投資銀行被揭發違規進行「無券放空」（naked short-selling），2023年11月又再度實施禁令。

在美國已課徵鋼鋁關稅、又即將開徵汽車關稅與對等關稅之際，觀察家認為電池製造商、造船業者以及鋼鐵製造商可能成為放空目標，大盤短期可能遭遇震盪。

不過，Fibonacci全球資產管理公司執行長鄭仁允（音譯）表示，解除放空禁令「具高度意義，將使南韓再度成為全球投資人可投資的市場。南韓股市將變得更加成熟。」

許多投資公司都已表達，計劃在禁令解除後買進更多南韓股票。Amundi預期，儘管韓股再度允許放空，解禁後仍將延續近期漲勢。花旗集團分析師本月稍早也把調高南韓Kospi指數的目標價約4%，「我們認為解除放空禁令將是觸發Kospi上漲的催化劑，預料解禁將帶來由外資帶動的市場流動性提升」。

在此同時，南韓投資人對加密貨幣的興趣不減，截至2月底，在Upbit、Bitumb、Coinone、Korbit和Gopax等南韓五大數位資產交易平台擁有帳戶的人數，已達到1,629萬人，即將超越南韓股市的投資人人數。在不同交易所擁有多個帳戶的投資人，只計算為一人。

這意味著南韓全國近32%人口都有在投資加密貨幣市場。加密貨幣投資人數去年3月才首次超越1,400萬人，但在美國總統川普11月勝選後，衝破1,500萬人大關。部分業界主管預期，南韓加密貨幣投資人數將很快達到2,000萬人。

南韓 貨幣 關稅

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