在美設廠製造避關稅？ 藍寶堅尼總裁：不可能

義大利知名跑車廠牌藍寶堅尼，市場定位是頂尖客群，目前產量供不應求，預訂後至少要等待1年半才能取車。（藍寶堅尼提供）

川普總統擬對進口車加徵25%關稅 ，義大利豪華跑車廠牌藍寶堅尼 總裁溫克曼向中央社表示，美國現為該品牌最大銷售市場，公司正全方位沙盤推演，近期將提出因應方案；不過藍寶堅尼的品牌價值在於稀有獨特，而非銷量廣大。

藍寶堅尼（Lamborghini）總裁兼執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）28日專程從北義搭機到羅馬，與中央社等駐義外媒記者舉行小型餐會。對於回應美國關稅措施，溫克曼表示，公司內部已擬出多種「想定」（scenario），預期很快就能彙整出結論。

川普宣布4月2日對進口車課徵高達25%關稅，義大利豪華車廠法拉利（Ferrari）27日立刻祭出回應措施，對美銷售價格漲幅最多可達10%，不過藍寶堅尼尚未表態跟進。

針對是否對美漲價，溫克曼解釋，這牽涉顧客、經銷商、製造商3個角色，不應讓其中一方承受全部漲價成本，因此需要研究如何分攤的各種選項，「每家廠商都要自行評估，怎樣在利潤與銷量之間找出平衡點。」

不過一般汽車最擔憂關稅上漲衝擊「銷量」，豪華車廠考量並不相同。溫克曼說，藍寶堅尼作為德國汽車業巨擘福斯集團（Volkswagen）旗下一員， 需從更廣闊視野評估；但集團內部也有不同市場定位，藍寶基尼的客戶是金字塔頂層，勢將與福斯提出不同的具體回應策略。

義大利知名跑車廠牌藍寶堅尼（Lamborghini）總裁兼執行長溫克曼（Stephan Winkelmann）28日接受中央社等駐義外媒訪問表示，針對美國向進口車加徵25%關稅，藍寶堅尼正在全方位研擬對策，近期就會提出結論。(中央社)

溫克曼解釋，藍寶堅尼車輛售價依照車種、個人選配附件不同，價格約在30萬到60萬歐元（約32萬至64萬美元）不等，藍寶堅尼的價值在於「稀少與獨特性」，因此「供不應求」是銷售常態。

他表示，藍寶堅尼每年全球銷量僅約1萬輛，目前下訂單後至少要排隊1年半才能取車，「如果你今天訂購一台藍寶堅尼，最快可以在2026年下半年拿到。」這種稀有性使藍寶堅尼汽車非常保值，二手車與新車差價不大，狀況良好或稀有的二手車，價格可能比新車更貴，「因為買二手車不用等」。

藍寶堅尼在市場有很明確定位，溫克曼打趣，「大家買藍寶堅尼不是為了每天通勤開去辦公室，是為了追求夢想，我們的競爭力是打造超過顧客想像的夢幻汽車。」藍寶堅尼從不打折，也不提供員工親友價。

針對部分車廠選擇在美設廠製造避免關稅，溫克曼說，這不可能是藍寶堅尼的作法，「在義大利製造是我們的驕傲，我們扎根在這塊土地上，實際參觀過製造過程就能理解 。」 且藍寶堅尼只生產少量汽車，在其他地方設廠也不適當。

不少車廠因美國關稅積極轉向尋求「替代市場」，溫克曼說，豪車與一般汽車市場不同，評估較為複雜，例如中國在全球一般汽車市場占比高達28%，但豪車市場占比約9%，相較之下，美國豪車市場就大得多，「在評估時不能將各種汽車市場混為一談」。

他表示，藍寶堅尼目前最大銷售市場是美國，約占3成，其次是德國，近期排名第3是日本，之後是英國、中國、中東、義大利，藍寶堅尼在每個區域都有銷量較高的國家，例如在亞太地區是日本、中國、韓國及日益重要的澳洲。