長期通膨預期創32年新高 消費信心跌 Fed緩降利率受考驗

美國2月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨微幅上升，預料將不會影響聯準會（Fed）目前緩降利率的立場。(歐新社)

美國2月核心個人消費支出（PCE）通膨率回升且高於預期，且密大3月消費者信心降至兩年多來最低，長期通膨預期則攀上32年高點。通膨擔憂打擊市場情緒，並對聯準會 （Fed）維持緩降利率 立場帶來挑戰。美股 道指開低走低，早盤跌逾451點。

美國2月核心個人消費支出（PCE）平減指數比元月上升0.4%，高於預估及元月時的0.3%升幅；比去年同期上升2.8%，高於預估的2.7%，也高於元月時的2.7%升幅（元月升幅由2.6%上修到2.7%）。

2月整體PCE平減指數比元月上升0.3%，符合預估，升幅與元月相同；比去年同期上升2.5%，符合預估，升幅也與元月相同。

2月個人消費支出比元月上升0.4%，低於預估的0.5%，但比元月時的0.3%減幅明顯好轉（元月由負0.2%下修為負0.3%）。扣除通膨後的實質個人消費支出僅比元月增加0.1%，低於預估的0.3%升幅，但比元月時的0.6%減幅改善（元月由負0.5%下修為負0.6%）；由於1、2月實質消費支出合併計算後為負成長，預示第1季經濟成長將明顯減弱。

美國2月消費支出比預期弱，顯示消費者面對經濟走向不確定，擔憂財務惡化，因此花錢相對謹慎。

Fed一再強調，在看到通膨明顯減緩之前，將維持利率不變；由於2月核心通膨率回升，預料Fed短期內仍將按兵不動。

美國密西根大學28日公布，3月消費者信心指數終值為57，不如2月的64.7，也低於初估的57.9和經濟學家預測。

另一方面，消費者預期未來五至十年物價將以每年4.1%的速度上漲，漲幅大於初估的3.9%，寫下1993年2月以來最高的長期通膨預期紀錄。