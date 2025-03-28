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謝金河指美國經濟3隻腳恐遭空前撞擊 德國挺身當大哥將有新變化

記者楊德宜／台北即時報導
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謝金河說，川普的關稅大刀不斷出籠，世界正面對新的撞擊，稍有不慎，美國經濟的三隻腳：消費、投資、出口，很可能遭到空前撞擊，這是今年最大的變數。(路透)
謝金河說，川普的關稅大刀不斷出籠，世界正面對新的撞擊，稍有不慎，美國經濟的三隻腳：消費、投資、出口，很可能遭到空前撞擊，這是今年最大的變數。(路透)

財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發表「德國挺身當大哥，二戰後的新變局！」一文，他表示，美國總統川普這次賣力撙節開支，美國幾十年來帶動的全球消費可能熄火，這個時候德國的挺身而出，將會對未來世界帶來新的變化。

謝金河說，川普的旋風主導2025年世界的變化，為了減債，川普和馬斯克奮力縮減支出，川普的關稅大刀也不斷出籠，世界正面對新的撞擊，稍有不慎，美國經濟的三隻腳：消費、投資、出口，很可能遭到空前撞擊，這是今年最大的變數。

今年美國股市疲弱，但歐洲股市卻展現強勁走勢，謝金河表示，德國股市上漲13.95%，如果從2024年起算，上漲35.37%。過去一年來，大家聽到的都是德國的壞消息，像是中國電動車打趴德國車廠、福斯汽車關廠，但是德國從西門子、萊茵金屬、SAP、BASF、海德堡材料等股價都大幅上漲。

謝金河表示，前2周德國國會通過一項新的法案，為財政紀律鬆綁。德國從2009年起，制定「債務煞車」法案，規定債務不得超過GDP的0.35%，現在德國主動鬆綁到1%，同時通過5000億歐元的特別債務，其中1000億歐元作為國防支出，這個法案讓歐洲的軍工產業士氣大振。

謝金河說，德國戰後淪為戰敗國，在國際戰略上比較保守，低調，這次川普賣力撙節開支，美國幾十年來帶動的全球消費可能熄火，這個時候德國的挺身而出，將會對未來世界帶來新的變化。

財信傳媒集團董事長謝金河表示，川普賣力撙節開支，美國幾十年來帶動的全球消費可能熄...
財信傳媒集團董事長謝金河表示，川普賣力撙節開支，美國幾十年來帶動的全球消費可能熄火，這個時候德國的挺身而出，將會對未來世界帶來新的變化。(本報資料照片)

德國 川普 馬斯克

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