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川普關稅大刀 全球經理人如何布局？準備1事伺機進場撿便宜

編譯劉忠勇／綜合外電
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不少人伺機進場，看好關稅宣布後能為數月來讓市場飽受紛擾的反覆決策劃下句點。（路透）
不少人伺機進場，看好關稅宣布後能為數月來讓市場飽受紛擾的反覆決策劃下句點。（路透）

從紐約到倫敦再到香港，投資人正降低曝險，為下周川普政府正式宣布關稅措施做好準備，同時備妥現金，隨時準備在市場出現機會時進場。

全球各地基金經理人表示，他們已轉為中立，或選擇觀望，降低投資組合的風險。美國公債交易量已下滑，交易者不敢押注大筆資金，有人選擇透過選擇權交易作為避險，以因應川普下周宣布的對等關稅。

也有不少人伺機進場，看好關稅宣布後能為數月來讓市場飽受紛擾的反覆決策劃下句點。

Pinebridge Investments 倫敦分公司新興市場全球固定收益共同主管費格曼（Anders Faergemann）說，「如果川普政府對關稅政策的最終目標更為明朗，我們可能會看到意外的反彈行情，」「最壞情況則是再延一個期限。」

費格曼和許許多多投資人一樣，到處物色更安全的資產，減碼新興市場垃圾債，轉向較不受美國經濟成長影響的優質標的。

安本投資基金經理人 Xin-Yao Ng 的答案也是如此。 「要預測川普會怎麼做根本是徒勞無功」，但策略是「確保投資在那些不會因關稅政策而大幅動搖的公司，一旦市場波動帶來明顯的價格回檔，就趁機進場撿便宜」。

今年初以來，做多美元一直是最佳避險策略，但 RBC BlueBay 資產管理公司基金經理人Anthony Kettle指出，隨著美國市場信心減弱，這一策略已遭遇挑戰。他改用股票相關工具來保護投資組合，認為「買進美股的賣權（put options）」能提供一定程度的保護。

Kettle說：「要為川普政策公告提前布局相當困難，因為這些政策往往變幻莫測，或許是設計好如此。」Kettle說，「因此，我們目前的重點放在我們看好的新興市場固定收益標的上，同時大幅降低總風險預算，並在股票部分加強避險部位，遠超平常的水準。」

川普 關稅 新興市場

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