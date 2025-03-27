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低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

編譯林文彬／綜合外電
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巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

巴克萊銀行（Barclays）指出，外匯市場尚未完全反映美國即將實施的關稅所造成衝擊，在極端情況下，墨西哥披索對美元預估最多重貶近四成，中國人民幣可能貶值逾20%。

美國預計4月2日將實施一連串所謂的對等關稅，總統川普26日也簽署對汽車進口開徵25%關稅的公告，其他瞄準特定產業的關稅則處於醞釀階段。另一方面，川普3月6日同意把美國對許多墨西哥和加拿大商品祭出的關稅延後一個月，新的期限即將屆至。

巴克萊雪莉兒‧董（音譯）和菲奧塔基斯（Themistoklis Fiotakis）等策略師26日暗示，匯市投資人可能低估美國對墨國祭出的關稅最終實施風險。這些策略師說：「如果把潛在產業關稅和因遵守美墨加貿易協定（USMCA）而延後實施的商品關稅納入考量，墨西哥披索對美元最多總計可能貶值38%。」

在這種涵蓋潛在產業關稅的極端情況下，巴克萊認為中國在岸人民幣對美元可能貶值21%左右，風險僅次於墨西哥披索，加幣最多看貶19%，歐元預估可能貶值6%。墨西哥披索對美元今年來貶值約3.7%，加幣貶值0.8%，在岸人民幣1月初以來貶值0.4%。

巴克萊說：「過去兩個月的關稅政策公告如雲霄飛車般起起落落，已帶動美國貿易政策不確定性攀上歷史新高，高於川普首場美中貿易戰時期高點。我們和華爾街經濟學家都認為，關稅潛在衝擊和隨之而來的經濟不確定性，是全球瀰漫停滯性通膨恐懼及美國例外論可能崩壞的罪魁禍首。」

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