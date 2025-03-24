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三星李在鎔會雷軍爭取小米訂單 庫克讚DeepSeek：很棒

中國新聞組／即時報導
三星李在镕（左）到訪小米，與雷軍會談。（取材自微博）
三星李在镕（左）到訪小米，與雷軍會談。（取材自微博）

南韓媒體報導，三星電子執行會長李在鎔出席一年一度的中國發展高層論壇，為2023年來首見，並與小米執行長雷軍等深具影響力的企業領袖會面，以尋求突破當前困境的機會。蘋果CEO庫克22日攀登景山公園眺望故宮，被問到他是否使用過DeepSeek時，庫克表示：「當然，很棒！」

韓聯社報導，李在鎔和SK海力士CEO郭魯正都名列中國發展高層論壇的賓客名單上，與蘋果執行長庫克，以及寶馬、奔馳(賓士)及聯邦快遞等跨國領袖同台。

綜合媒體報導，李在鎔與雷軍會面，22日也參訪小米的汽車工廠，高通執行長艾蒙一同參觀。

李在鎔和雷軍的會談細節仍不得而知，但南韓產業人士認為，這場會議聚焦於小米電動車的潛在交易。雖然小米是三星在智慧手機與家電市場的競爭對手，但有望成為三星汽車零組件事業的客戶，尤其是半導體和顯示器，而李在鎔2015年來便強調汽車零組件將是三星未來的成長驅動引擎之一，三星和高通去年8月也已敲定車用晶片供應夥伴關係。

這也是李在鎔的三星旗下子公司併購案爭議在2月獲南韓高等法院判決無罪後，首次海外行程，南韓產業人士推敲，李在鎔可能在中國發展高層論壇拓展人脈，尋找潛在合作機會，並且希望與北京政府平順合作。

李在鎔近來都保持低調，甚少公開露面，因此這次訪中行程被認為是戰略舉措，但他能否與中國國家主席習近平會面，目前還不確定。

另外，蘋果CEO庫克已於22日現身北京。據悉，庫克與壹心娛樂董事長楊天真一同攀登景山公園，他表示「被景山山頂眺望故宮的全景震撼」，並獲贈一件唐裝，稱自己「很喜歡北京」。庫克23日現身中國發展高層論壇開幕式，被問及是否使用過DeepSeek時，庫克表示：「當然，很棒！」

由於日前蘋果被質疑在AI領域落後於競爭對手，庫克強調，蘋果更注重為用戶帶來最佳的體驗，而不是爭奪市場的先行者地位。

庫克 三星 小米 DeepSeek

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