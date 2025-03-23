親俄遠歐、關稅戰爭 川普的「世界新秩序」考驗美元地位

華爾街日報報導，關稅大幅上調、貿易不確定性引發了人們擔憂美國經濟成長放緩；同時外交政策重大轉變，導致人們更看好歐洲經濟，使得美元兌歐元大跌。(路透)

華爾街 日報美元指數(WSJ Dollar Index)在過去9周中有7周收跌，幾乎抹去了自11月5日大選以來的漲幅。川普 總統上任後掀起從貿易到政治的「新世界秩序」，美元地位受到考驗。

華爾街日報報導，關稅 大幅上調、貿易不確定性引發了人們擔憂美國經濟成長放緩；同時外交政策重大轉變，導致人們更看好歐洲經濟，使得美元兌歐元大跌，歐洲股市創下歷史新高。德國擔心不能再依靠美國，數十年來首次宣布透過借貸來資助擴軍；歐盟則概述一項數千億歐元的國防和放寬國家財政規則之計畫，這些承諾都是持續投資，為歐元利多。

美國政治領袖通常接受美元在全球金融體系中的主導地位，部分原因是它降低政府借貸的成本，美國更靠巨額國防支出推高預算赤字，從而鞏固了這一地位；而美國國防預算資金大多來自外國投資人，他們持有美國約三分之一的債券。

投資人現在正在重新考慮川普帶來的新現實：向美國最大的貿易夥伴們徵收高額關稅並引來報復性關稅、解雇數千名聯邦員工、減稅政策似乎還很遙遠。這都拖累了美國經濟成長的預期，尤其是關稅幾乎必會推高消費者價格。

目前為止美元匯率的下跌幅度還不足以對美國出口商造成重大影響。即便如此這還是引起華爾街關注，因為這符合川普長期以來主張的「美元應該貶值」，去年他聲稱美元走強「對我們的製造商來說是一場災難」，一直希望透過貶值美元來相對降低商品出口價格。華爾街許多人擔心這種變化將帶來負面影響：美元走弱將使進口商品更加昂貴、推高通膨，並使聯準會更難降息；美國資產流出導致美元貶值，也可能壓低股價並使得美國借貸成本上升。

外交關係委員會(Council on Foreign Relations)資深研究員塞瑟(Brad Setser)表示美元兩種發展方向皆有可能。減稅承諾代表聯邦預算赤字將偏高，導致國債殖利率維持高位、全球投資人買入，造成美元上行壓力；或是美國經濟下滑導致美元走弱。