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德國晶片業補助僧多粥少 遊說團體憂心引發產業流失問題

編譯陳律安／綜合外電
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晶片業者對德國最新補助方案的申請規模，為政府可供發放資金的三倍，「僧多粥少」的現象成為德國新政府必須面對的課題。 （路透）
晶片業者對德國最新補助方案的申請規模，為政府可供發放資金的三倍，「僧多粥少」的現象成為德國新政府必須面對的課題。 （路透）

晶片業者對德國最新補助方案的申請規模，為政府可供發放資金的三倍，「僧多粥少」將成德國新政府上台後面臨的第一項挑戰。遊說團體憂心，政府補貼規模不足，恐致德國流失晶片產業。

彭博資訊引述兩名知情人士報導，去年11月，晶片業者對即將交棒的現任政府，提出總額60億歐元（65億美元）的補助申請；然而，目前可供發放的補助金額僅有20億歐元。

德國經濟部向彭博資訊證實，官員原本預期收到約12件申請，但實際數量幾乎達到三倍，整體投資金額（含企業自有資金）達130億歐元。

半導體是德國的關鍵產業。近期的研究顯示，德國是歐盟最大的半導體出口國，約占歐盟晶片銷售總額的三分之一。消息人士表示，準總理梅爾茨在選前的非正式談話，曾表態將持續補助晶片產業；他先前也曾公開支持對英特爾、台積電等業者的建廠計畫提供補貼。

梅爾茨的發言人並未回應彭博資訊的置評請求。

晶片產業擔憂無法及時獲得支持。由於德國仍在安排新的執政聯盟，半導體產業遊說團體「薩克森矽谷」主席貝森伯格表示：「問題是，我們會不會因為程序太慢導致企業轉往其他地區投資？或因資金不足而失去投資案？」

美國晶片製造商格芯的發言人證實，該公司為擴建位於德勒斯登的現有廠房，已申請補貼。一位知情人士透露，德國晶片大廠英飛凌也提出申請，但其代表拒絕置評。

德國政府去年11月宣布該計畫時，原先打算資助10至15項計畫。德國經濟部發言人透過電子郵件表示，最終可能約有25個計畫獲得補助，但下屆政府仍須釐清資金與補貼範圍等相關問題。

補貼的結構也正在討論中。德國的晶片計畫由聯邦政府和地方政府共同資助，聯邦政府承擔70%，而地方政府則承擔剩餘的30%。這對正形成半導體聚落卻又資金短缺的薩克森邦來說，是個難題。在申請補貼的公司中，約三分之一想在薩克森邦設廠。

另一方面，德國聯邦參議院21日通過修憲案，放寬國家舉債限制，為候任總理梅爾茨提出的5,000億特別基金取得法源依據。德媒換算，5,000億歐元換成10歐元紙鈔，可堆疊6,000公里，遠遠超過國際太空站所在軌道高度。

德國 歐盟 聯邦政府

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