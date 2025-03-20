擔憂全球貿易戰…日銀利率0.5%按兵不動 市場估5月升息

日銀19日將政策利率維持在0.5%，符合市場預期。彭博資訊日本經濟學家木村太郎說：「日本經濟足夠強韌，足以支持再次升息，我們認為時間點會落在5月。」（美聯社）

日本 銀行（央行 ）19日維持政策利率不變，官員擔憂全球貿易戰愈演愈烈，以及美國景氣降溫，可能阻礙日本延續經濟復甦。印尼 央行同日也按兵不動，以維持經濟穩定。

日銀總裁植田和男率領的委員會19日將政策利率維持在0.5%，符合彭博資訊訪調52名經濟學家的預期。日銀在聲明中示警，日本的經濟活動與物價仍承受大量的不確定性，尤其是受到貿易與各國政策不斷變化影響。消息拖累日圓兌美元匯率19日盤中一度貶至150日圓。

植田和男在記者會上警告，自從日銀1月升息以來，源自海外國家的不確定性已顯著升高，相關風險難以量化。植田表示：「近一個多月來，美國關稅政策的規模與速度均迅速變化。然而，特定關鍵因素到4月才會明朗，因此不確定性將居高不下。」

日本經濟產業大臣武藤容治本月與美國商務部長盧特尼克會晤，未能獲得美方保證將日本排除在加徵關稅名單之外。美國總統川普將於4月初公布對等關稅措施的細節。

雖然國際情勢轉差、其他地區央行正在考慮降息時機，但國內經濟信號顯示，日本仍有進一步升息的空間。

植田說：「薪資與通膨趨勢都走在正軌，但在美國等海外國家的不確定性高漲之際，難以斷定央行的目標何時能達成。」

彭博資訊日本經濟學家木村太郎說：「日本經濟足夠強韌，足以支持再次升息，我們認為時間點會落在5月。隨今年春鬥的薪資談判再次促進薪資大幅成長，薪資–通膨的正向循環正在加速，支持基本通膨達到約2%的央行目標。」

同日，印尼央行也把基準利率維持在5.75%，為連續第二個月按兵不動，符合市場預期。此舉顯示，在經濟前景蒙塵拖累印尼股市重挫之際，印尼央行捍衛印尼盾的決心。

印尼央行總裁瓦吉耶表示：「儘管尚有降息空間，但國際情勢不允許。」他說，印尼央行在考量下一步前，將監控印尼盾、通膨及經濟成長趨勢。

新加坡Aletheia資本公司分析師蒂魯切爾瓦姆表示，隨著不確定性高漲，樂見印尼央行按兵不動，「穩定性是關鍵，瓦吉耶也相當可靠，印尼股市有望回穩」。