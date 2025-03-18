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金價再創新高 觸及3038美元 因烏克蘭和平談判油價回落

編譯葉亭均／綜合外電
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金價周二上漲1%，創紀錄新高，穩穩維持在每英兩3000美元上方。中東緊張局勢升級以及川普計劃導致資金逃往避險資產。
金價周二上漲1%，創紀錄新高，穩穩維持在每英兩3000美元上方。中東緊張局勢升級以及川普計劃導致資金逃往避險資產。

國際油價周二(18日)下跌約1%，周三(19日)盤初繼續小跌，美國總統川普和俄羅斯總統普亭討論了結束俄烏戰爭，這可能會推動放寬針對俄燃料出口的制裁措施，不過，以色列與哈瑪斯的緊張情勢依然存在；金價周二上漲1%、再創紀錄新高，中東緊張局勢推升黃金避險需求。

油價跌約1%

普亭同意了川普的提議，即俄羅斯和烏克蘭停止攻擊對方能源基礎設施30天。

布蘭特原油5月期貨周二(18日)下跌51美分，跌幅0.7%，結算價報每桶70.56美元；美國西德州原油4月期貨下跌68美分，跌幅1.0%，結算價報66.90美元。

兩大原油期貨周三(19日)盤初分別跌約0.2%。

一些分析師表示，即使美國和俄羅斯在烏克蘭問題上達成停火協議，可能還需要很長時間才能看到俄羅斯能源出口大幅增加。

根據美國能源資訊局（EIA）自1997年以來的數據，俄羅斯2024年的原油產量約為每日920萬桶，低於2022年的近期高點每日980萬桶和2016年的歷史最高水準每日1060萬桶。

油價周二早盤一度上漲1.7%，因為以色列對加薩發動軍事打擊且美國加大了對伊朗的壓力。

CIBC Private Wealth Group的高級能源交易員Rebecca Babin表示： 「隨著以色列和哈馬斯之間的緊張局勢重新浮出水面，原油價格反映的地緣政治風險溢價微乎其微。」。「在今年稍晚可能出現庫存增加和總體

經濟風險加劇的背景下，大多數交易員都將這種溢價視為賣出機會。」

除了俄羅斯可能增加石油供應外，OPEC＋4月將增產、川普的貿易關稅也令原油價格承壓。經濟合作組織（OECD）警告說，美國的關稅將降低美國、加拿大和墨西哥的經濟成長，並影響全球能源需求。

金價創下紀錄新高

金價周二上漲1%，創紀錄新高，穩穩維持在每英兩3000美元上方。中東緊張局勢升級以及川普計劃導致資金逃往避險資產。

現貨金價周二上漲1.14%，報每英兩3034.73美元，盤中一度達到3038.33美元。金價於3月14日首次突破3000美元。

美國黃金期貨上漲1.2%，結算價報3040.80美元。

黃金去年表現出色，今年也維持強勁動能，年初至今已上漲逾15%，並14次創下紀錄新高。

MKS PAMP SA金屬策略主管Nicky Shiels表示：「中東緊張局勢升級，以色列對加薩的哈瑪斯目標發動軍事打擊，這有可能破壞停火協議，為黃金注入了新的動力。」以色列的空襲在加薩造成400多人死亡。

華僑銀行投資策略部董事總經理Vasu Menon表示，雖然金價還有進一步上漲空間，但短期內「3000美元是一個強勁的阻力位」。他預期金價將在12個月內漲至3100美元。他表示，「儘管金價略微突破了這一水平，但這可能並不意味著決定性的突破」。

白銀上漲0.4%，至每英兩33.96美元，稍早觸及10月底以來最高。

白金下跌0.1%，至999.15美元，鈀金穩定在965.56美元。

金價 俄羅斯 油價

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