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Lady Gaga巡演唯一亞洲站掀搶票狂潮 可望帶動城市經濟

編譯任君翔／綜合外電
女神卡卡（Lady Gaga）即將於5月在新加坡開唱，18日開始線上售票即吸引超過160萬粉絲湧入搶票。（路透）
女神卡卡（Lady Gaga）即將於5月在新加坡開唱，18日開始線上售票即吸引超過160萬粉絲湧入搶票。（路透）

女神卡卡（Lady Gaga）即將於5月在新加坡開唱，這是她新專輯《狂亂MAYHEM》系列巡迴演唱會中，唯一一站到訪亞洲，引爆歌迷搶票潮，可望帶動當地經濟，如飯店、觀光和會展等產業。

彭博資訊報導，Lady Gaga即將於5月18日至24日間，在新加坡國家體育場開唱四場。18日早上開始為萬事達卡（Mastercard）持卡者開設的線上售票場次，湧入超過160萬搶票人潮。此外還有三輪預售場次，其中一場為新加坡航空（Singapore Airlines）的飛行常客計畫會員專屬。其後則將對一般大眾開放售票。

去年3月，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」在新加坡舉辦，帶動零售業銷售額增長2.1%，甚至讓經濟學家上調第1季經濟成長預測。上周彭博行業研究（BI）也預期，Lady Gaga的演唱會將提振遊客支出。

BI分析師也預期，Lady Gaga演唱會將使新加坡航空會計年度第1季營收及獲利得到提振。報告指出：「此類大型活動過去對新加坡的入境旅遊需求提供了節日般的推動效果。」「旅客使用新航的KrisFlyer常客獎勵計畫點數兌換機票，將能支撐獲利，因為常客計畫通常是國際航空公司最賺錢的一項業務。」

演唱會熱潮也帶動會展產業（MICE）的復甦，更讓新加坡成為疫情後演唱會目的地新選擇。星國網媒報導，海外歌迷甚至在搶票成功前，就早一步訂購機票及旅館。

新加坡 Lady Gaga 機票

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