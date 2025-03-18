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川普揚言徵歐洲25%關稅 衝擊9.5兆美元雙方貿易

編譯林文彬／綜合報導
川普揚言將對歐洲汽車和其他商品開徵25%關稅。 (路透資料照片)
川普揚言將對歐洲汽車和其他商品開徵25%關稅。 (路透資料照片)

美國總統川普近來持續威脅歐洲，除了揚言對歐洲汽車和其他商品開徵25%關稅，還打算以產業關稅及對等關稅伺候。歐盟美國商會17日警告，美國和歐洲貿易戰不斷升溫，已對估計價值9.5兆美元的雙向貿易及投資商業關係構成威脅。

歐盟美國商會在年度跨大西洋經濟報告中表示，除了直接課稅的商品銷售，關稅風險還會帶來許多受害者，例如跨大西洋投資就可能受到衝擊。報告指出，美國和歐洲投資大多流向彼此，而非流入成本較低的新興市場，這與傳統觀點正好相反。

根據報告，美國和包含英國的歐洲去年雙邊商品貿易約1.3兆美元，創新高紀錄，服務貿易總規模預估超過7,500億美元，但橫跨大西洋投資的企業營收遠高於這些數字。報告作者預估，歐洲企業在美國設立的子公司去年營收可能逾3.5兆美元，美國企業在歐洲設立的子公司營收則可能高於4兆美元。

歐盟美國商會執行長羅漢（Malte Lohan）說：「貿易流受創已經夠糟了，但真正風險在於一些其他環節也開始遭到波及。」

跨大西洋經濟報告作者之一、美國約翰霍普金斯大學研究員漢密爾頓（Dan Hamilton）認為，關稅可能提高歐洲企業把歐洲製零件運至美國子公司工廠的難度，歐盟或美國另一個貿易夥伴祭出的反制關稅，則可能讓從美國出口最終產品變得更難。在政策不確定性影響下，企業可能對跨大西洋投資退避三舍。

不僅如此，就連服務貿易或資料流也可能遭到波及。漢密爾頓認為，基於美國對歐洲服務貿易呈現順差，歐盟可能藉由對服務課稅來報復美國。歐洲仰賴從美國進口的液化天然氣（LNG），則可能導致能源成為歐美新戰場。

漢密爾頓說：「貿易領域衝突的漣漪效應不會局限於貿易。」

歐盟美國商會代表在歐洲設有據點的美國企業，有160多個會員，其中包括蘋果、埃克森美孚（ExxonMobil）及Visa等大公司。

歐盟 關稅 新興市場

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