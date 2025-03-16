美股驚貓反彈、輝達GTC大會…開盤前5事不可不知

輝達GTC大會今登場。（美聯社）

史坦普500指數陷入技術性修正後，上周五（14日）出現美國總統大選次日以來最大單日漲幅。投資人正評估美股 是否真正展開反攻或繼續跌向熊市，本周將先面對輝達（NVIDIA）的GTC開發者大會和聯準會（Fed）決策這兩大重頭戲 。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●美股「驚貓反彈」 後勢撲朔迷離

那斯達克綜合指數上周五大漲2.6%，周線跌幅收斂至2.4%；史坦普500指數大漲2.1%，周線跌幅縮至2.3%。兩大指數上周五表現，均為去年大選隔日來最大單日漲幅。市場對聯邦政府停擺疑慮降溫，加上川普 貿易戰無新變數，因而強力反攻。

道瓊工業指數上周五大漲675點，一周來仍跌3.1%；費城半導體指數大漲3.3%，台積電ADR漲1.5%，周線各跌0.7%和1.7%。台積電ADR較台灣交易溢價19.8%。

美股強勁反彈究竟是走勢開始反轉，還只是進一步走跌前的掙扎，分析師和投資人眾說紛紜。

摩根史坦利投資管理公司固定收益主管康杜賈表示，「我們不認為股市已觸底。波動將維持在高檔，政策明朗化之前，市場還有進一步下探空間」。

華爾街知名策略師雅德尼表示，「驚貓反彈嗎？只要川普有一天不談關稅，對市場來說就是好日子。若下次股市在川普大談關稅時還能上漲，那麼市場則已真正觸底」。

美股走向仍未明朗，市場流動性成為觀察焦點。同時，企業財測也是市場關注重點。部分分析師警告，在貿易關稅紛擾持續之際，企業獲利仍面臨下行風險。

●美財長貝森特：美股回檔無需擔憂 長期政策將帶來支撐

美國財政部長貝森特表示，近來美股下跌無需過度擔憂，目前推行的政策將在長期內提振市場。貝森特在接受 NBC 採訪時說道：「市場修正是健康且正常的。」

●美、日央行將開會利率 估不動 外界預測將靜觀通膨發展

美國和日本央行本周都將舉行貨幣政策會議，儘管兩國利率大方向南轅北轍，這次預料都會按兵不動，靜觀國內通膨發展，並預留因應外部衝擊的政策反應空間。

聯準會（Fed）訂美東時間19日宣布利率決策，外界普遍預期仍將維持聯邦資金利率目標區間在4.25%~4.5%。投資人將緊盯會後聲明和Fed主席鮑爾記者會發言，找尋將來利率路徑的蛛絲馬跡。

日本銀行（央行）1月剛升息，19日會後可望維持利率在0.5%。市場將觀察日銀總裁植田和男發言，據此研判日銀升息路徑是否會受全球展望惡化影響。

●川普預料本周和普亭對話 力促烏克蘭停火

白宮特使威特科夫（Steve Witkoff） 表示，美國總統川普預計本周和俄羅斯總統普亭通話，以推動烏克蘭迅速停火。他對CNN表示，川普預期「未來數周內將達成某種協議」。

英國首相施凱爾15日號召包括北約、歐盟在內共25個國家領導人，舉行力挺烏克蘭的線上會議，在開場談話時，施凱爾呼籲各國持續向莫斯科施壓，達到「俄國無條件停火」的目標。馬克宏同日也說，歐洲和美國必須向俄羅斯施壓，使其接受烏克蘭停火協議。

●輝達GTC大會今登場

GTC 17日登場，今年重點在AI伺服器。知名科技分析師郭明錤錤指出，目前Nvidia的AI伺服器的投資趨勢有3大疑慮，分別是縮放定律 (Scaling law) 的有效性延續、新款AI伺服器的量產狀況與地緣政治。

他認為，在終端/較低階AI裝置開始成長下，若NVIDIA能對AI伺服器的縮放定律之有效性提出新看法，則有助於降低市場顧慮。

目前GB200 NVL72量產狀況不佳已是市場共識。郭明錤認為，NVIDIA若能舉出資料中心建置GB200 NVL72的案例、聚焦在B200與B300的轉換效益與提升B300相關量產的能見度，則有助於市場開始反應B300的投資主題。