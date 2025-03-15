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美、日央行將開會利率估不動 外界預測將靜觀通膨發展

編譯湯淑君、任中原／綜合外電
聯準會（Fed）。 （路透）
聯準會（Fed）。 （路透）

美國和日本央行本周都將舉行貨幣政策會議，儘管兩國利率大方向南轅北轍，這次預料都會按兵不動，靜觀國內通膨發展，並預留因應外部衝擊的政策反應空間。

聯準會（Fed）訂美東時間19日宣布利率決策，外界普遍預期仍將維持聯邦資金利率目標區間在4.25%~4.5%。投資人將緊盯會後聲明和Fed主席鮑爾記者會發言，找尋將來利率路徑的蛛絲馬跡。

在川普2.0關稅戰加深經濟顧慮之際，期貨市場預期今年可望降息將近三次、每次降1碼（0.25個百分點），最快是在6月降息。不過，彭博資訊對經濟學者所做的最新訪調顯示，學者預測Fed在9月才會開始降息，全年共將降息2碼。

川普已對中國、加拿大及墨西哥執行關稅或發出關稅威脅，但又經常改變關稅計畫，這項不確定因素已攪動金融市場，並使許多人擔憂美國可能面臨經濟成長減緩，同時通膨仍然居高的「停滯性通膨」困境。

多數經濟學者預期通膨率及失業率都有上升風險。BMO資本市場公司首席美國經濟學者安德森表示，「目前Fed處於非常嚴峻時點；由於核心通膨率仍遠高於中期目標，因此停滯性通膨展望更甚。未來關稅幅度、持續時間及課稅標的等諸多不確定性，將使貨幣政策展望益發複雜化。不確定性可能打亂貨幣政策預期及金融市場動向」。

近四分之三受訪學者小幅下修對2025年成長預估，約三分之二學者略微上修通膨預估。但大部分受訪者都不預期Fed本周會後聲明關鍵性內容會有太大改變。約11%受訪者預期，Fed將進一步減緩量化寬鬆政策（QE）退場速度，41%受訪者預期時機將落在第2季。

日本銀行（央行）1月剛升息，19日會後可望維持利率在0.5%。市場將觀察日銀總裁植田和男發言，據此研判日銀升息路徑是否會受全球展望惡化影響。

日銀官員對物價蠢蠢欲漲表示憂心，但美國總統川普關稅砲火四射已攪亂金融市場，美國衰退風險也升高，不利日本出口導向經濟。

接下來，日銀將在4月31日至5月1日會後發布最新一季經濟和通膨預測。路透訪調經濟學家大多預測日銀第3季會再升息1碼至0.75%，時間點可能落在7月。

關稅 利率 降息

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