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彭博盤點亞洲最受美貿易政策衝擊領域 包含台灣晶片與航運業

編譯葉亭均／綜合外電
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彭博分析師指出，亞洲從航運、原油、科技供應鏈到電商業者等多項領域，將很快感受到美國關稅和新政策帶來的廣泛效應。（路透）
彭博分析師指出，亞洲從航運、原油、科技供應鏈到電商業者等多項領域，將很快感受到美國關稅和新政策帶來的廣泛效應。（路透）

隨著美國陸續祭出關稅措施與各種新政策，彭博分析師指出，亞洲從航運、原油、科技供應鏈到電商業者等多項領域將很快感受到廣泛效應。新加坡副總理也警告說，美國關稅和貿易戰將影響全球經濟成長。

彭博分析師表示，台灣IC設計業者、中國面板製造商、亞洲機械公司以及專注於跨太平洋航線的航空業者是最容易受美國措施影響的。關稅可能帶動科技供應鏈轉向，而且對蘋果公司的傷害更甚於對三星的衝擊，至於台灣的IC設計業者獲利可能轉弱。

彭博指出，在航運方面，美國擬議中要向中國製船舶徵收高額靠港費用的措施，將導致中國運費成本提高多達28%，而提高關稅可能傷害跨太平洋貨櫃航運業者。此外，期貨市場顯示，市場對原油的需求可能會下滑。

對中國電商的影響，包括快時尚服裝銷售平台Shein的IPO計畫遭擾亂，阿里巴巴和拼多多的低成本優勢可能會被美國終止給予800美元以下小額包裹豁免關稅的措施抵銷，面臨漲價。

至於中國汽車和鋼鐵製造業者則可能不受影響，而且預期任天堂中國製遊戲機Switch 2銷量仍將達7,000萬至8,000萬台。

另外，美國提高關稅可能促使北京加強刺激措施，有望支撐防禦性、高殖利率的中國股票。

新加坡副總理兼貿工部顏金勇12日在一場活動上警告說，美國和其他國家的一系列行動可能會破壞全球經濟成長，「我們亞洲許多人都滿懷焦慮地關注著美國總統川普對三個最大貿易夥伴的關稅，以及更多的關稅計畫」。

顏金勇表示，即便不是整個亞洲都受到直接影響，關稅上升和貿易戰的衝擊也可能對供應鏈造成重大破壞，使貿易和投資流動放緩，將「嚴重阻礙全球經濟成長」。

新加坡是亞洲人均最富裕的經濟體之一，其成功在很大程度上經濟開放和港口地理位置優越相關，是重要的電子產品和藥品等高附加值產品出口國。但與其他依賴貿易的國家一樣，新加坡也在密切關注川普的一舉一動。

關稅 新加坡 供應鏈

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