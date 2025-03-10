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油價跌破70美元投機客押注跌勢 各機構下修風險升高

編譯任中原／綜合報導
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國際油價可能進一步盤跌。（路透）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-10，數位典藏序號：20250309230958708】
國際油價可能進一步盤跌。（路透）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-10，數位典藏序號：20250309230958708】

受諸多利空拖累，上周布蘭特原油期貨價格一度跌到三年來低點，且短暫跌破每桶70-85美元區間，投機客普遍押注油價跌勢尚未結束，各大機構也紛紛下修今年的油價預估，預期油價將盤旋走低，跌破70美元的風險升高。

諸多因素導致原油市場人氣低迷，包括石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）意外宣布，4月起每日將增產近70萬桶，以及美國總統川普對主要貿易夥伴間貿易戰走走停停，可能打擊石油需求。

再者，俄羅斯首次暗示願意討論俄烏暫時停火議題，使地緣政治風險普遍降溫，且中國大陸今年1-2月原油進口量比去年同期減少約5%，加上官方並通知煉油業者減少汽、柴油產量，也顯示長期需求展望將告動搖，同時美國經濟出現降溫信號，也可能抑制需求。

另一項看跌信號則是避險基金在3月4日止當周，削減西德州原油的總多單部位到接近2010年來低點，布蘭特原油期貨淨多單也出現去年7月來最大單周減量。

各大機構普遍看跌油價。摩根士丹利將原先對今年的平均油價預估下修5美元，降到70美元；高盛集團表示油價可能會跌破原先預估的70-85美元區間，摩根大通上周率先表示油價將跌到50美元，花旗集團則重申每桶60美元的預估。

美國可能改變對俄羅斯原油的制裁，對中東原油打擊最大，阿布達比墨班（Murban）級原油對對杜拜原油的溢價幅度已經縮小。哈薩克坦吉茲油田擴產，將使3月出口量增加，也導致今年來超高品級原油增產，價格持續疲軟，而且OPEC+以外國家的石油供給量也將增加。

不過，仍有一些因素可能會限制油價跌幅，包括川普政府仍威脅將強力制裁伊朗，並暗示將撤銷雪佛龍等美國石油公司產銷委內瑞拉石油的執照，可能抑制供給。美國財政部宣布將採購200億美元的原油以補充戰略庫存，可能使石油需求量增加。

另一項地緣風險，則是川普已致函伊朗當局，要求伊朗重啟核子談判，若破局，美國不排除採取軍事干預，但伊朗最高領導人哈米尼表示，伊朗不會在「霸凌」的壓力下談判。

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