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歐元本周升幅近5% 拚16年最強升勢 美銀看好「新時代」

編譯林文彬／綜合報導
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歐元區上季經濟成長率優於初估，或許也發揮提振歐元的效果。（路透）
歐元區上季經濟成長率優於初估，或許也發揮提振歐元的效果。（路透）

隨著德國影響深遠的財政改革持續吸引歐元買盤，美元卻表現疲軟，歐元對美元本周可望寫下16年來最佳單周表現。美國銀行（BofA）看好「歐元新時代」即將來臨，預估明年底歐元將升至1歐元兌1.2美元。

歐元兌美元7日盤中升值0.8%，報1歐元兌1.0871美元，是四個月來最高價位，本周升幅逼近5%。

相較之下，追蹤美元對六種主要貨幣匯率的美元指數7日盤中連續第五個交易日走低，下跌0.48%至103.563，是去年11月5日、即川普當選美國總統當天以來最低，本周跌幅達到3.8%。

美國證券集中保管結算公司（DTCC）數據顯示，歐元對美元選擇權成交量5日創歷史新高，看多歐元的押注占總需求七成，高於2月平均的略高於50%。除了歐元，投資人也簇擁歐股。美銀引述EPFR數據指出，歐洲基金在3月5日止四周吸金約120億美元，是2015年8月以來最高。

對外匯交易員而言，德國正式捨棄過去數十年秉持的財政節制立場是關鍵時刻。布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman）策略師認為，基於德國將編列數千億歐元預算，歐洲央行（ECB）繼續降息以刺激經濟成長的必要性已下降。

歐元區上季經濟成長率優於初估，或許也發揮提振歐元的效果。

7日出爐的數據顯示，歐元區去年第4季國內生產毛額（GDP）比前三個月成長0.2%，增幅是初估數字的兩倍。從細項來看，歐元區去年第4季民間消費、政府支出和投資全面上升，出口及進口則雙雙下滑0.1%。

放眼後市，美銀以羅薩基斯（Michalis Rousakis）為首的策略師已調升歐元匯率預測，預估歐元今年底可能升至1歐元兌1.15美元，相當於從目前價位再升值6%左右，2026年年底匯率預估將進一步升至1歐元兌1.2美元。

美銀策略師說：「德國公布財政方案是歐元分水嶺時刻，歐元看升的原因還有歐盟可能全面提高國防支出、改革可能增加（未必是財政改革），以及烏克蘭如果達成和平協議將帶動能源價格走跌。」

德國 匯率 歐股

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