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關稅反轉重大訊號 商務部長：川普考慮降低加、墨部分關稅

川普關稅生效 道指兩天跌掉1300點

川普貿易戰砲口對準匯率 警告不能讓人民幣、日圓繼續貶

編譯葉亭均／綜合外電
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美國總統川普3日表示，他已告知日本和中國領袖，不能讓本國貨幣繼續貶值，因為對美國不公平，否則美國能以關稅手段因應。 （路透）
美國總統川普3日表示，他已告知日本和中國領袖，不能讓本國貨幣繼續貶值，因為對美國不公平，否則美國能以關稅手段因應。 （路透）

美國總統川普3日表示，他已告知日本和中國領袖，不能讓本國貨幣繼續貶值，因為對美國不公平，否則美國能以關稅手段因應，似乎暗示他的下個貿易戰瞄準領域將是匯率，也可能以財政部的貿易夥伴匯率報告，作為和貿易夥伴談判的工具。

川普在白宮表示：「我已打電話給（中國國家主席）習近平，我已打電話給日本領導人，說你們不能繼續讓你們的貨幣貶值。」

他說：「你們不能這樣做，因為對我們不公平。當日本、中國和其他地方正在扼殺他們的貨幣，也就是讓它貶值，我們在這裡要生產曳引機是很難的。」

他接著說，美國不該在電話裡反覆抱怨，而是能透過徵收關稅，彌補製造商受到的損失，「所以要綜合看待所有這些因素。解決問題的最簡單方法就是關稅」。他被問到有意將對陸關稅上調至何種程度時，回應表示取決於北京在人民幣上的做法以及報復程度。

澳洲聯邦銀行策略師孔卡蘿（音譯）表示，川普認為貨幣貶值構成貿易壁壘，若中日被認為人為壓低本幣匯率，可能會被徵收更多關稅。瑞士隆奧銀行策略師李霍民則說，川普的最新言論，反映他想利用財政部的匯率操縱國標籤，作為與各個貿易夥伴談判的工具。

日本首相石破茂4日否認東京當局試圖讓日圓貶值，表示「日本沒有採取所謂日圓貶值政策」，美日財長會繼續對貨幣政策密切溝通。

中國迄今尚未表現出有意透過貶值來應付美國上調關稅。自川普去年11月贏得大選後，中國人民銀行一直在阻貶人民幣。

瑞穗銀行亞洲外匯首席策略師張建泰認為，儘管中國輸美產品遭加徵關稅上調，但考量到川普對人民幣貶值的警告，人行可能仍會維持穩定的人民幣定價政策。「而且人行在兩會期間也可能傾向於維持匯率穩定」。

野村證券策略師表示，人行不願讓人民幣貶值有兩大原因：一是資金外流風險，二是人民幣貶值可能與高層「強勢貨幣」目標矛盾。

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