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公用事業商NRG今年股價勁揚 漲幅甚至超車核電巨擘

編譯陳苓／綜合外電
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人工智慧（AI）用電需求熱潮，不只帶旺美國核電廠商，天然氣發電業者近來也開始受惠。公用事業商NRG能源公司旗下沒有核電廠，但今年來股價勁揚，漲幅甚至超車核電巨擘。

NRG上周宣布，與燃氣渦輪機製造商GE Vernova、 建築包商Kiewit簽署協定，要建造發電量超過5百萬瓩（GW）的天然氣發電廠，足以供電給數百戶萬家庭。NRG也正與兩家資料中心開發商討論供電事宜，主要從新建的天然氣廠供電。NRG過去兩年的股價表現，遜於核電業者Constellation能源公司和Vistra，但今年來狀況逆轉，漲幅勝過這兩家核電商。

許多地方電價高漲之際，核電廠與資料中心的供電合約面臨監管單位質疑。核電業者Talen能源公司供電給亞馬遜賓州資料中心的協議，去年底有部分遭美國聯邦能源管理委員會（FREC）擋下。FREC表示，這類協定對電網穩定和消費者成本，可能會造成巨大影響。外界擔心目前供應給電網的電力，會轉移給資料中心，引發用電可靠性疑慮。

這不代表核電廠簽約無望，但對資料中心客戶來說，時間分秒必爭，也許寧願與監管不確定性較少的業者簽約。對AI來說，新天然氣發電廠是現行核電廠之外的最佳選項，原因是天然氣廠全天候運轉，興建速度也快過核電廠。而川普主政下，科技公司要擱置淨零目標也相形容易。

天然氣 AI 亞馬遜

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