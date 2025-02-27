我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

交易商搶把銅運往美國等著套利 川普關稅威脅創造獲利空間

編譯葉亭均／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普威脅對進口銅徵收關稅，交易商想辦法從中爭取獲利機會。（美聯社）
川普威脅對進口銅徵收關稅，交易商想辦法從中爭取獲利機會。（美聯社）

全球最大型的大宗商品交易商正在爭先恐後地將銅從遠至亞洲等地方運到美國，因為川普威脅對進口銅徵收關稅，創造了龐大的獲利機會。

在川普26日下令商務部研究是否對銅徵收關稅之後，美國市場的銅價相對於世界其他地區的價差急劇擴大。紐約商品交易所銅價一度飆升4.9%，與倫敦金屬交易所基準價格的價差突破每噸1000美元，倫敦市場銅價26日上漲1.2%至每噸9500美元左右。

知情人士透露，近幾周來，一些貿易公司一直將銅運往美國市場，其中嘉能可（Glencore）和托克集團（Trafigura）尤為顯眼。其中一些人士說，嘉能可和托克的大部分貨物來自南美，但他們也詢問從倫敦金屬交易所亞洲倉庫運出銅的問題。嘉能可和托克的發言人不予置評。

幾位市場人士說，川普的關稅威脅為交易商創造了誘人的獲利機會。美國市場銅價本月來一直以溢價狀態交易，最高達到每噸1300美元，相較下，把銅運往美國的成本為每噸300美元或更低。通常情況下，購買、銷售和運輸商品級金屬僅能獲得微薄利潤

麥格理銀行大宗商品策略副總監Alice Fox表示：「很多人一直在留意這種套利，但很少有人有勇氣去實際操作。」她表示，將銅運往美國需要花費時間，這意味著貿易商在金屬運出前就可能遭遇關稅，「這是一個非常

高風險的交易，因為有太多變數。」

在川普的關稅威脅令外界擔心交易商能否把銅準時運往美國之際，美國政府依據232條款進行的調查，仍可能需要數月才能完成。這讓交易商有機會能在無須支付關稅的情況下把金屬運到美國並鎖定每噸達數百美元的利潤。

關稅 川普 利潤

上一則

兩檔妖股消風 AppLovin遭放空狙擊狂崩23% 微策略股價腰斬

下一則

中金傳併銀河證券 躍中國第三大券商

延伸閱讀

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了
對加墨關稅延至4月？對歐盟課25%關稅？川普說詞反覆

對加墨關稅延至4月？對歐盟課25%關稅？川普說詞反覆
川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去
憂川普拿台去談判 眾院抗中議員：台刪軍費辯論易釋錯誤訊息

憂川普拿台去談判 眾院抗中議員：台刪軍費辯論易釋錯誤訊息

熱門新聞

截至2024年底，波克夏現金和約當現金總額升至3,342億美元，比9月底的3,252億美元進一步升高，再度刷新紀錄。(路透)

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

2025-02-22 09:35
就算近來傳出裁撤國稅局說法，但報稅季節已開始，所得稅不能不交。(歐新社)

即使廢除國稅局「你還是得繳稅」 學者：盡早申報

2025-02-22 21:48
股神巴菲特去年5月出席於內布拉斯加州的波克夏年度股東大會。(路透)

股神巴菲特罕見談政治 年度股東信喊話川普3建議

2025-02-22 23:04
海湖莊園是總統川普位於佛羅里達州的住所和私人俱樂部，他經常在這裡招待賓客或召開記者會。近來市場盛傳，有個「海湖莊園協議」，部分內容或許聽來荒誕，但也不能忽視背後的深意與影響。圖為川普2月7日在海湖莊園宴請共和黨聯邦參議員的檔案照。 （路透）

別說不可能 川普想「賴帳」？ 華爾街老將示警全球金融秩序可能顛覆

2025-02-24 08:10
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
幣圈21日遭遇史上最大駭客劫盜案。 （路透）

加密幣爆史上最大竊案 Bybit遭駭15億美元被劫

2025-02-22 08:42

超人氣

更多 >