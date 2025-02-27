交易商搶把銅運往美國等著套利 川普關稅威脅創造獲利空間

川普威脅對進口銅徵收關稅，交易商想辦法從中爭取獲利機會。（美聯社）

全球最大型的大宗商品交易商正在爭先恐後地將銅從遠至亞洲等地方運到美國，因為川普 威脅對進口銅徵收關稅 ，創造了龐大的獲利機會。

在川普26日下令商務部研究是否對銅徵收關稅之後，美國市場的銅價相對於世界其他地區的價差急劇擴大。紐約商品交易所銅價一度飆升4.9%，與倫敦金屬交易所基準價格的價差突破每噸1000美元，倫敦市場銅價26日上漲1.2%至每噸9500美元左右。

知情人士透露，近幾周來，一些貿易公司一直將銅運往美國市場，其中嘉能可（Glencore）和托克集團（Trafigura）尤為顯眼。其中一些人士說，嘉能可和托克的大部分貨物來自南美，但他們也詢問從倫敦金屬交易所亞洲倉庫運出銅的問題。嘉能可和托克的發言人不予置評。

幾位市場人士說，川普的關稅威脅為交易商創造了誘人的獲利機會。美國市場銅價本月來一直以溢價狀態交易，最高達到每噸1300美元，相較下，把銅運往美國的成本為每噸300美元或更低。通常情況下，購買、銷售和運輸商品級金屬僅能獲得微薄利潤 。

麥格理銀行大宗商品策略副總監Alice Fox表示：「很多人一直在留意這種套利，但很少有人有勇氣去實際操作。」她表示，將銅運往美國需要花費時間，這意味著貿易商在金屬運出前就可能遭遇關稅，「這是一個非常

高風險的交易，因為有太多變數。」

在川普的關稅威脅令外界擔心交易商能否把銅準時運往美國之際，美國政府依據232條款進行的調查，仍可能需要數月才能完成。這讓交易商有機會能在無須支付關稅的情況下把金屬運到美國並鎖定每噸達數百美元的利潤。