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出口回升+投資增加 日上季GDP增2.8% 專家估夏季升息

編譯葉亭均／綜合外電
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日本上季經濟連續第三季成長，因企業增加投資，淨出口也改善。圖為日本街頭。（路透）
日本上季經濟連續第三季成長，因企業增加投資，淨出口也改善。圖為日本街頭。（路透）

日本經濟連續第三季成長，因企業增加投資，淨出口也改善。這使得日本銀行（央行）能夠維持在逐步升息的道路上，消息也激勵日圓走升。

日本內閣府周一公布，去年第4季國內生產毛額（GDP）年化後較前季成長2.8%，遠超過分析師預期的1.1%增幅，也高於前一季經修正後的1.7%成長率。

周一的數據顯示日本經濟繼續穩定成長，大致符合央行的預測。去年第4季經濟擴張可能會讓日銀有信心繼續撤回超寬鬆政策並邁向逐步升息。

GDP數據將在3月進行修正，距離日銀下一次決策會議還有大約一周時間。經濟學家目前預期，日銀將等到夏季才會再次升息。

日圓匯率盤中升值0.5%，報151.50日圓兌1美元。

上季民間消費和淨出口數字都優於預期，企業投資則稍微落後預估。

在消費者對持久通膨感到日益挫折之際，民間支出再度小幅成長。日本首相石破茂尋求以一系列價格舒緩措施做為經濟刺激計畫方案中的一環，來解決通膨增速高於薪資增速帶來的問題。

隨著石破茂的少數政府正與規模較小的在野黨協商，遊說推動在4月開始的年度預算計畫中，納入較高的所得稅免稅額與免除中學學費，預料日本政府將推出更多能爭取更多選民的措施。

另一方面，能源價格下滑，帶動上季進口額降低，淨出口也帶動經濟成長。出口數字回升，部分得歸功於外國觀光客的強勁支出，這些支出被劃分為服務出口。

凱投宏觀公司同日表示：「儘管第4季GDP成長並非擴及各領域，但仍支持我們的觀點，亦即日銀今年的緊縮政策將比大多數預期地更為積極。」

日本官方公布最新GDP數據前，大和總研曾指出，「多種成長因素正在發揮作用，包括汽車生產正常化。」也在報告中分析，「收入環境持續改善，企業的資本支出意願強勁，以及入境消費復甦」也是推動增長的正面因素。

日本 升息 投資

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