滙豐：亞洲通膨將趨緩

在全球物價壓力升高之際，滙豐控股（HSBC）的報告指出，亞洲的通膨反將趨緩，因中國大陸的復甦不穩、貿易降溫和溫和的財政刺激方案讓物價壓力表現平穩。

滙豐根據國際貨幣基金（IMF）的預測指出，亞洲今年通膨率將放緩至2.3%，是全球各地上升步調數一數二慢的地區，明年的通膨率也將低於其他地區。儘管供應鏈困境推升亞洲地區的出口價格，但仍低於歐盟和其他工業國家的水準。

滙豐亞洲經濟研究共同主管范力民說：「亞洲地區的物價還沒上漲至超出正常水準，事實上，我們認為亞洲的製造業實力已協助避免其他地區的物價飆漲更多。」

至於與通膨有關的油價 ，路透的訪調顯示，今年底油價將維持在每桶80美元左右，因供給吃緊和天然氣 價格走高，促使用戶改用原油發電。

受訪的分析師 和經濟學家預測，今年布蘭特原油期貨的平均價格為每桶70.89美元。布蘭特油價今年迄今的平均價格是每桶69.52美元。這些分析師預測，第4季油價平均價格為每桶80.92美元，明年第1季為78.74美元。

經濟學人智庫（EIU）的全球經濟學家薛伍德表示：「影響油價的主要因素仍將與歐洲能源短缺和使用者從天然氣改用石油衍生產品有關。」

高盛集團則維持布蘭特油價年底每桶90美元的預測，認為近來油價下滑只是牛市的短期回檔。