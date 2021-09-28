全球瘋韓劇「魷魚遊戲」 概念股飆

南韓 原創生存遊戲影集「魷魚遊戲 」掀起追劇熱潮，成為Netflix全球播放量最高的戲劇，帶動投資人大買與這部驚悚韓劇有關的兩家公司股票，其中南韓影視工作室Bucket的股價 三天漲逾30%，市值逼近2000億韓元（1.7億美元）大關。

彭博資訊報導，串流影音評比公司FlixPatrol 26日數據顯示，「魷魚遊戲」成為Netflix全球播放量最高的戲劇，更是第一部奪下Netflix美國戲劇播放量冠軍的韓劇。「魷魚遊戲」是一部類似「飢餓遊戲」的電視劇。

Bucket股價27日收漲1.9%，過去三個交易日以來累計漲逾30%，市值逼近2,000億韓元。Bucket持有「魷魚遊戲」男主角李政宰所屬經紀公司Artist 15%股權。

南韓電影發行商Showbox股價同期則漲8.7%，這家公司的前身曾投資「魷魚遊戲」的製作公司Siren Pictures。

投顧業者Smartkarma分析師道格拉斯金表示，Bucket只是「魷魚遊戲」的間接受益者，Showbox與「魷魚遊戲」的關聯也不明確，但在全球對南韓娛樂內容需求大增的情況下，預料南韓影視製作類股在未來二到三年可望繳出亮麗成績單。