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Nvidia等科技巨頭 籲美支持「開放權重」AI模型

編譯中心／綜合報導
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25家科技巨頭聯名發表公開信，盼川普政府支持AI公開模型，Nvidia執行長黃仁...
25家科技巨頭聯名發表公開信，盼川普政府支持AI公開模型，Nvidia執行長黃仁勳在開通X帳戶後，第一篇就轉發這封公開信。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：輝達、微軟、Meta等聯名呼籲美國支持開放權重AI模型。
  • 重點二：公開信主張開放模型可促進競爭、研究審查與安全修補。
  • 重點三：黃仁勳首度發文力挺，馬斯克轉發支持蒸餾並存。

Nvidia輝達(另稱英偉達)、微軟、Meta等多家科技企業24日發表公開信，呼籲美國支持開放權重的人工智慧(AI)模型，而非實施限制，聲稱這對確保美國維持技術領先地位至關重要。輝達執行長黃仁勳開通X帳號，首次在X發文就分享這封信並公開力挺，馬斯克也轉發黃仁勳的貼文並予以肯定。

憂模型或遭到限制

這封公開信提出三項核心主張：開放模型可擴大新創公司與大學取得AI技術的機會；避免少數企業控制這項技術，進而強化競爭；以及讓更多研究人員審查程式碼、修補漏洞，不必仰賴少數封閉的「單點故障」，實際上有助提升安全性。

公開信說，開放權重AI模型應獲保留，作為美國維持領導地位的基礎，顯示黃仁勳等人確實擔心這類模型可能遭到限制。信中並將當前圍繞開放權重AI的爭論，直接與1980年代的開源軟體運動相提並論，主張開源程式碼儘管起初受到質疑，後來仍成為現代網路的基礎；同樣地，開放AI模型也應獲准蓬勃發展，而不是面臨「過早限制」。

為「蒸餾」辯護 非竊取

公開信也為「蒸餾」辯護。所謂蒸餾，是利用一個模型的輸出訓練另一個模型。信中主張，這是一項正當且由來已久的研究技術，儘管目前仍深具爭議，不應與竊取混為一談。

公開信所指的開放權重AI模型，即允許開發者下載、檢查、修改模型核心參數，並在自有基建上運行，而非只能透過OpenAI、Anthropic等封閉平台或API使用AI服務。

信中也提到，開放模型能讓先進AI更容易取得及調整，新創、企業、大學及公共機構不需要由零開始訓練模型，也不用每項任務均使用昂貴的前沿封閉模型。 連署信強調，「衡量美國AI領導力的標準，不應只是某一個前沿AI模型，而應看美國能否建立一個強大、開放並滲透到各個產業的生態系統。這對於在全美創造創新和繁榮機會至關重要。」

這封信最初有25個連署者，包括微軟、Meta、Hugging Face、Perplexity和IBM等，後來加入連署的名單擴大，連OpenAI都共襄盛舉。OpenAI執行長奧特曼說，不反對開放權重模型，AI世界需要開放模型和封閉模型並存，但仍認為最先進的前沿模型需要被保護。

黃仁勳在X上寫道：「我的首篇貼文要分享一封輝達參與連署、說明開放模型為何重要的公開信。AI將改造每個產業、驅動每家公司，也將由每個國家打造。開放模型能強化安全與網路安全、加速創新與普及，並實現自主權。世界既需要最先進的封閉模型，也需要最先進的開放模型。」馬斯克隨後引用黃仁勳的貼文寫道：「我完全支持，仁勳說得沒錯。」

精華 FAQ

  • 公開信呼籲美國支持開放權重AI模型，而非過早加以限制，認為這類模型有助維持美國技術領先，並讓新創、大學與公共機構更容易取得和運用先進AI。

  • 信中強調3點：可擴大更多人取得AI技術的機會、避免少數企業壟斷並促進競爭、也能讓更多研究者檢查程式碼與修補漏洞，反而提升整體安全性。

  • 黃仁勳在X上首次發文分享並力挺這封信，表示世界同時需要最先進的封閉與開放模型；馬斯克隨後轉發並回應完全支持，肯定黃仁勳的觀點。

Nvidia 黃仁勳 輝達

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