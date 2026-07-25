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Fed會議、美國科技巨頭財報 未來一周美股還有哪些變數？

記者張瀞文／台北即時報導
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未來一周美股有五大觀察變數。（路透）
未來一周美股有五大觀察變數。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。

首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議：7月28日-7月29日召開，預計按兵不動，留意聯準會（Fed）主席華許會後談話內容。

三是經濟數據：未來一周要公布的數據包括美國第2季國內生產毛額（GDP）初值；7月消費者信心；6月核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單、貿易收支等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業有175家，包括蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、高通、希捷、益華電腦、Equinix、Visa、萬事達卡、富蘭克林資源公司、Robinhood、Coinbase、理想國娛樂、P&G、可口可樂、百勝餐飲、奇波雷墨西哥燒烤、星巴克、Carvana、福特汽車、UPS、波音、艾克森美孚、雪弗龍、必治妥施貴寶、艾柏維、Regeneron等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵10%關稅於7月24日到期後，預計後續將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

彭博資訊數據顯示，截至7月16日，共有25.5%的S&P 500企業已公布財報。其中，72.4%營收優於預期，平均成長13.3%；87.4%的獲利優於預期，平均成長74.6%。

Factset到7月17日的調查則顯示，分析師預計第2季S&P 500企業獲利將成長24.7%。其中，能源股成長高達124.8%，其次是科技股成長63.4%。

富蘭克林投顧表示，美伊戰事再次升溫，再次推升油價並重燃通貨膨脹疑慮，Fed則被迫必須按兵不動，甚至不排除重新升息，不過「大而美法案」刺激效果持續顯現、企業財報與財測依然強勁、強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健。

富蘭克林投顧認為，儘管市場可能擔憂股市近期過熱而出現回檔壓力，但美股基本面仍然穩健，預計美股下檔將有撐，風險仍可控。從近日表現來看，半導體股回檔並未拖累其他類股同步下跌，反而出現資金移轉至其他領域，是市場正常且健康的輪動。

精華 FAQ

  • 富蘭克林投顧列出5大觀察重點，包括中東局勢與油價、FOMC會議、經濟數據、175家企業財報，以及川普關稅後續發展，都是左右市場情緒的關鍵。

  • 7月28日到7月29日的FOMC會議預料按兵不動，重點在主席談話是否偏鷹；同時還有第2季GDP初值、核心PCE、消費者信心與耐久財訂單等數據。

  • 截至7月16日，已公布財報的S&P 500企業中，營收與獲利優於預期比例都偏高；分析師也看好第2季獲利成長，顯示企業體質與AI資本支出仍支撐行情。

美股 荷莫茲海峽 聯準會

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