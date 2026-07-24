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SpaceX星艦火箭自德州升空 首次在亞軌道部署新款星鏈衛星

中央社／華盛頓24日電
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太空探索科技公司（SpaceX）的星艦（Starship）火箭24日從德州發射升...
太空探索科技公司（SpaceX）的星艦（Starship）火箭24日從德州發射升空。（路透）

太空探索科技公司（SpaceX）的星艦（Starship）火箭今天從德州發射升空，展開SpaceX的第13次飛行測試，以展示一系列機載能力，包括火箭首次在亞軌道部署新款星鏈（Starlink）衛星。

路透報導，這款高約122公尺的星艦火箭系統，於美東時間下午6時50分左右從SpaceX的星際基地（Starbase）發射升空，「超重型」（Super Heavy）第一節推進器將星艦上層推入亞軌道軌道。這趟歷時約1個小時的任務，將以星艦重返地球大氣層與在印度洋濺落畫下句點。

SpaceX表示，星艦飛行約10分鐘，在太空達到每小時2萬6400公里的速度時，「超重型」推進器返回地球，並以比預期更大的力道撞擊墨西哥灣，不過，與上一次5月測試飛行中的失敗返航相比，這次推進器重新點燃了更多發動機。

這次的星艦試飛是SpaceX自2023年以來的第13次，採用一款新型火箭，這對SpaceX的多項計畫至關重要，包括擴展星鏈業務、協助美國國家航空暨太空總署（NASA）將人類送上月球，以及最終在軌道上部署數以千計的人工智慧（AI）處理衛星。

精華 FAQ

  • 這次試飛重點包括驗證火箭的機載能力、首次在亞軌道部署新款星鏈衛星，並測試超重型推進器返航與重返大氣層等關鍵程序。

  • 星艦是從德州的SpaceX星際基地升空，任務約歷時1小時，最後將以星艦重返地球大氣層並在印度洋濺落作為結束。

  • 這次新型火箭測試對SpaceX至關重要，關係到擴展星鏈業務、協助NASA重返月球，以及未來在軌道部署大量AI處理衛星。

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