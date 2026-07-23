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特斯拉單日狂瀉15%空頭爽賺43億 馬斯克燒錢讓華爾街頻問：何時變現？

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉財報公布後，股價23日收盤暴跌14.5%，今年來累計跌幅擴大至29%。(路...
特斯拉財報公布後，股價23日收盤暴跌14.5%，今年來累計跌幅擴大至29%。(路透)

特斯拉（Tesla）股價23日收盤重挫近15%，是一年多來最大單日跌幅，市值一口氣蒸發2,140億美元，是歷來最大單日市值損失。同時間，放空特斯拉股票的投資人一天帳面獲利就超過43億美元。

由於大舉投入AI與機器人等新業務，特斯拉上季資本支出高達58億美元，使獲利遠低於華爾街預期，並出現兩年來首次自由現金流轉負。公司仍預估，今年資本支出將超過250億美元，高層主管預期未來二至三年支出規模還會進一步擴大。

財報公布後，特斯拉股價周四（23日）收盤暴跌14.5%，至每股319.69美元，今年來累計跌幅擴大至29%，市值縮水至約1.26兆美元。包括摩根大通、Cantor Fitzgerald及瑞穗證券等多家機構紛紛調降特斯拉目標價。

放空投資人則迎接可觀獲利。金融分析公司S3 Partners常務董事杜薩尼夫斯基估算，這波跌勢讓放空投資人單日帳面獲利約43億美元。目前約3%特斯拉流通股處於放空狀態。

馬斯克周三晚間在財報會議中表示：「今年將是資本支出非常龐大的一年。我們應盡可能快速投入資本支出。只要不造成浪費，就要盡可能快地花錢。」

這些投資將用於大幅擴充工廠產能，包括量產Optimus人形機器人、AI研發、自駕Cybercab以及Robotaxi車隊擴張。然而，如此龐大的支出也讓投資人開始質疑，究竟何時才能看到實際回報，尤其在特斯拉逐漸淡化傳統汽車業務的重要性之際，這項問題更加迫切。

Canaccord Genuity分析師George Gianarikas指出：「帳面上的現實是無法妥協的。特斯拉目前是一個毛利率停滯、長期投資拖累自由現金流為負，以及依賴難以衡量、難以建模的突破性承諾所支撐的故事。」

摩根士丹利分析師佩爾科指出，「如果特斯拉無法持續提供透明且具體的成果證據，市場對新增資本支出的容忍度將逐漸降低。」他將特斯拉目標價由417美元下調至400美元。

法國巴黎銀行分析師James Picariello也重申對特斯拉股票的「賣出」評級，目標價維持在280美元。

市場近來批評大型科技公司大舉投入AI、卻無法保證投資回報；然而，部分特斯拉投資人反而擔心，公司對AI的投入還不夠，恐怕不足以推動自駕計程車與人形機器人順利商業化。

此外，汽車業務毛利率低於市場預期，也再度引發市場質疑：特斯拉核心汽車業務是否有能力支撐公司未來AI發展願景，以及龐大的資本支出計畫。

不過，並非所有投資人都轉趨悲觀。晨星分析師戈斯坦認為，目前特斯拉股價已被低估，「對長期投資人而言，我們認為這次股價回檔提供了一個不錯的進場機會。」他認為特斯拉的合理股價為450美元。

精華 FAQ

  • 特斯拉23日收盤重挫14.5%，創一年多來最大單日跌幅，市值一天蒸發2,140億美元，寫下歷來最大單日市值損失，年初至今跌幅也擴大到29%。

  • 主因是公司上季資本支出高達58億美元，導致獲利低於預期，且兩年來首次自由現金流轉負；管理層還預估今年資本支出將超過250億美元，未來2到3年可能再擴大。

  • 部分分析師下調目標價並維持賣出評級，擔心其依賴難以量化的AI故事；但也有晨星等機構認為股價已被低估，對長期投資人來說，回檔反而可能是進場機會。

特斯拉 華爾街 馬斯克

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