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超微蘇姿丰：2030年資料中心 AI 加速器市場將達1.4兆元

特派記者鐘惠玲／舊金山23日即時報導
超微董事長暨執行長蘇姿丰。(記者鐘惠玲/攝影)
超微董事長暨執行長蘇姿丰。(記者鐘惠玲/攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘇姿丰預估2030年資料中心AI加速器市場達1.4兆美元。
  • 重點二：代理式AI推升推論需求，AI運算正由訓練轉向部署。
  • 重點三：AMD將今年推論運算占比估升至60%，市場成長更快。

超微（AMD）舉辦的Advancing AI 2026活動於23日在舊金山登場，該公司董事長暨執行長蘇姿丰表示，預估到2030年時，資料中心AI加速器的潛在市場規模將達到大約1.4兆美元。

蘇姿丰在主題演講中指出，她經常提及AI是過去50年來最重要的技術，事實上在產業中所看到的進展簡直令人難以置信。在各產業中，AI正在改變人們完成工作的方式，而最重要的是，目前仍處於非常、非常早期發展階段。人們每月消耗的詞元數量在2年之內成長了158倍，且此成長曲線仍在變得更為陡峭。

在AI發展浪潮中，蘇姿丰說，用於訓練先進模型的運算能力持續增加，大約每年以5倍的速度成長，不過就在今年，全球用於執行模型的AI運算量，會首次超越用於訓練模型的運算量，可預見今年全球大約60%的AI運算能力將用於推論。

隨著每天有數十億人使用AI，工作負載已從建立模型轉為將其投入實際應用，而代理式AI正在加速這項轉變。當使用者要求代理程式執行某項任務時，實際上需要經過數十個步驟。在這過程中，需要大量的GPU來進行推理，也需要大量CPU來協調過程中的每個步驟。

因此，蘇姿丰提到，目前觀察到的是，朝向代理式AI發展確實大幅推動AI加速器市場的成長。去年在Advancing AI 2025活動中，超微預估AI加速器市場規模於2028年將達到大約5,000億美元。當時可能覺得這個數字顯得非常巨大，但現在回過頭來看，卻顯得有些保守。現在預估到2030年時，資料中心AI加速器的潛在市場規模將達到大約1.4兆美元，從2025年至2030年的年複合成長率達45%。

精華 FAQ

  • 她預估到2030年，資料中心AI加速器的潛在市場規模將達約1.4兆美元，並指出這反映AI應用普及後，對GPU與CPU等運算資源的需求持續暴增。

  • 因為AI工作負載正從訓練模型轉向實際部署，尤其代理式AI會帶來更多推論步驟，讓GPU與CPU需求同步上升，因此市場成長速度超出先前預期。

  • 她指出今年全球AI運算量將首次超越訓練用運算量，其中約60%的AI運算能力會用於推論，顯示AI已從建模階段進入大規模應用階段。

舊金山 蘇姿丰 超微

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