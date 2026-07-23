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拋數據釋疑 黃仁勳：AI晶片不夠用 市場需求年增25%

特派記者蘇嘉維／德州達拉斯21日電
代工廠緯創德州達拉斯D1新廠21日舉行開幕典禮，由緯創董事長林憲銘（左）及輝達（...
代工廠緯創德州達拉斯D1新廠21日舉行開幕典禮，由緯創董事長林憲銘（左）及輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（右）共同揭幕。（中央社）

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳21日出席緯創德州新廠開幕典禮時指出，AI市場正快速成長，AI相關應用晶片供給量遠遠不足，且每年成長約25％；現在的AI資料中心所需晶片數量，至少是過去資料中心的十倍。

近期市場再度出現對AI後市提出疑慮的觀點，導致全球晶片股大幅回檔。法人指出，黃仁勳相關談話，有助提振市場信心。隨著AI浪潮催動晶片市場供不應求且快速成長，台積電、日月光投控等台廠都是大贏家。

黃仁勳表示，AI快速成長效應下，過去資料中心是儲存預先錄製好的資訊，「我們會拍照、拍影片、撰寫文章」，再把資料儲存在資料中心中，若有人需要從手機或行動裝置上讀取，再將資料從資料中心讀取出來。

黃仁勳指出，上述僅是讀取的模式，現在正快速被「生成式AI模型」取代，讓AI基礎建設以使用者的問題來生成智慧，「所以現在已經不是搜尋資料，而是直接詢問AI問題，透過AI搜尋、閱讀，最後再呈現答案給使用者，AI可能會寫一篇文章、生成一張圖片、創建一個表格。」

這當中最大關鍵就在於AI智慧能力。黃仁勳說，所以我們大規模量產相關AI伺服器，世界需要所有這些機器來驅動AI智慧基礎設施，同時也讓AI晶片使用量遠遠不足，每年幾乎呈現25％的成長力道，我們需要在資料中心當中安裝大量超級運算平台，對比過去傳統資料中心在晶片使用量成長十倍。

黃仁勳表示，AI目前就開始創造大量就業機會，例如製造業、建築業及能源等相關AI基礎建設，再往上則將是AI模型創造，最重要一層將會是終端應用，未來這些AI技術及模型將如何擴散到醫療、交通運輸、製造業、金融業、教育或科學研究將是關鍵。

黃仁勳以律師事務所為例，當前律師事務所可能需要的設備資本支出僅咖啡或漢堡等食物，這是法律從業人員將卡路里轉化成智慧方式，未來法律相關行業可能需要導入AI智慧應用，屆時就需要能源或設備等資出，讓AI模型進入產業鏈當中。

黃仁勳強調，每個行業、每個人、每個國家都需要AI智慧，而且無法外包，未來AI將會延伸到所有產業跟應用中。

精華 FAQ

  • 他認為AI市場正快速擴張，但相關晶片供給量仍遠遠不足，且需求每年約成長25%，顯示AI基礎建設仍處在強勁成長期。

  • 黃仁勳指出，現在的AI資料中心需要大量超級運算平台，晶片使用量至少是過去傳統資料中心的10倍，反映生成式AI帶來更高算力需求。

  • 報導認為AI浪潮將讓晶片與伺服器供應鏈受惠，台積電、日月光投控等台廠被視為大贏家；同時AI也將擴散到醫療、金融、教育與製造等產業。

黃仁勳 台積電

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