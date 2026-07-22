甲骨文威州資料中心遇路障 監管機關要求提供逾70億元擔保

甲骨文在威斯康辛州華盛頓港市的巨型資料中心，恐需要對當地電力監管機關提供超過70億美元的擔保。（路透）

甲骨文 （Oracle）在美國威斯康辛州華盛頓港市的巨型資料中心，恐需要對當地電力監管機關提供超過70億美元的擔保，這對已經為AI雄心花費鉅資、債務不斷增加的甲骨文來說，又再增加很高的電力成本。

威州負責審查、核定全州公用事業費率的公共服務委員會，拒絕重新考慮對當地公用事業We Energies施加的擔保要求，甲骨文做為We Energies的超級大客戶，依規定必須提供70億美元的擔保文件，一年的成本超過1億美元。

針對We Energies的大客戶，只要是被標普信用評等評為A-以下的任何資料中心開發商，一律被公共服務委員會要求必須出具現金擔保或信用狀。擔保額度依為該資料中心所布建的電廠和電力傳輸線的價值而定。

甲骨文6月向郡內法官請求廢除這個規定，讓We Energies豁免此要求，理由是：「將對甲骨文造成沈重財務負擔，且可能影響未來在威州的投資」。甲骨文提出訴願時，在標普的信用評等為BBB，低於A-門檻兩級；最近剛被降至BBB-，只高於垃圾級一級。

甲骨文希望威州公共服務委員會看到公司這個150億美元投資所能創造的就業機會與經濟成長，重新考慮立場。同時承諾願意提供財務保證，確保威州納稅人不會有風險。甲骨文威州這座巨型資料中心算力近1 GW，是履行與OpenAI 3000億美元算力合約的關鍵投資。

日經一項研究顯示，美國Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Meta、甲骨文這五家科技大公司，因為對AI的投資不斷增加，近四年來的隱藏債務估計已飆增八倍，達到1.65兆美元，超過資產負債表上的1.35兆美元債務，使得投資人更難以評估其中風險。

例如，甲骨文建置資料中心，運用了外部營運商的租賃合約。