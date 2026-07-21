費半大漲5.2%隨美股終結三日跌勢 Alphabet資本支出將檢驗AI行情

伊朗支持的葉門胡塞武裝組織揚言脅封鎖紅海商業航運後，川普表示，若胡塞組織付諸行動，美國會有所回應。（路透）

美國股市周二收高，終止連續三日跌勢。晶片股強勢反彈，帶動那斯達克指數領漲，投資人也等待 Alphabet、特斯拉和英特爾 等科技大廠財報，評估 AI 投資熱潮能否延續。

道瓊工業指數上漲 385.38 點，漲幅 0.7%，收 52,224.64 點；史坦普 500 指數上漲 65.92 點，漲幅 0.9%，收 7,509.20 點；那斯達克綜合指數上漲 329.13 點，漲幅 1.3%，收 25,837.21 點。那斯達克 100 指數上漲 1.9%，創三周來最大單日漲幅。

費城半導體指數大漲 5.2%，創一個月來最大單日漲幅，收復近日部分失土。費半上周五收盤時已較 6 月底歷史高點回落逾 20%，陷入熊市。周二記憶體和儲存設備股領漲，SanDisk 大漲 14.3%，為史坦普 500 指數表現最佳成分股；威騰電子（WD）大漲 12.5%，美光上漲 12.2%，希捷科技漲逾 10%。英特爾在周四財報前上漲 8.6%，AMD 漲逾 8%，應用材料也漲逾 7%。台積電ADR大漲5.6%。

晶片股近日承壓，主因投資人擔心中國低成本 AI 模型表現強勁，可能衝擊 Anthropic、OpenAI 等公司最先進模型對昂貴晶片的需求；同時，市場也質疑 AI 基礎建設基本面雖具前景，是否足以支撐偏高評價。不過，較樂觀投資人認為，海外新競爭者並不會消除企業持續投入數千億美元建設 AI 基礎設施的需求。

道富投資管理首席投資策略師艾隆（Michael Arone）說，這比較像 AI 基礎設施支出長周期中的一次短暫波折，而這個周期可能還會持續。

248 Ventures首席投資策略師貝爾（Lindsey Bell）說，投資人在財報前重新買進半導體股，確實帶有擔心錯失行情的心理，因為這些公司可能公布遠優於預期的獲利並上修展望，而投資人在最近回檔後持股已不如先前多。不過她也警告，若股價在財報前已大幅上漲，財報後要再上攻就更困難，因為「業績數字會非常好，但股價也已反映完美預期」。

US Bank Asset Management高級投資策略總監豪沃斯（Rob Haworth）說：「大漲之後，投資人對 AI 相關公司的選擇正變得更謹慎。獲利成長仍是支撐市場長期前景的核心因素。」

史坦普 500 指數 11 大類股中有 9 類上漲，資訊科技類股領漲，漲幅 2.35%；必需消費品類股下跌 1%，表現最弱，通訊服務類股下跌 0.85%。

油價延續漲勢。布蘭特原油上漲 1.79 美元，收每桶 91.01 美元，漲幅 2%，創 6 月 10 日以來最高收盤價，且七個交易日中第六日上漲；美國西德州中級原油上漲 2%，收每桶 84.91 美元。美伊衝突持續升高，立即重返停火的希望破滅，推升油價。伊朗支持的葉門胡塞武裝組織揚言脅封鎖紅海商業航運後，兩艘載有沙烏地原油、駛往亞洲的油輪在紅海掉頭。川普表示，若胡塞組織付諸行動，美國會有所回應。

貝爾說，投資人認為這場戰爭只是暫時因素，因為若油價漲至 100 美元，將對川普構成壓力，而美國期中選舉也即將到來。

美債殖利率也走高。Siebert Financial 投資長 馬雷克（Mark Malek）說，殖利率上升是因通膨疑慮升溫，而非資金有信心轉進股票。他說：「市場表現看似正確，但理由並不正確。」他指出，投資人只顧逢低買進，可能忽略通膨壓力本應壓低股價評價。

企業消息方面，通用汽車上漲 4.9%。這家汽車大廠最新一季營收優於華爾街預期，並上調全年調整後獲利展望。雖然公司汽車銷量減少，但較大型、價格較高且利潤較佳車款銷售增加，帶動獲利改善。特斯拉周三財報將提供投資人觀察汽車市場健康狀況的另一項指標。

3M 上調全年獲利預測後，股價大漲 7.3%。孩之寶上調年度營收和獲利預測，押注數位遊戲和《魔法風雲會》產品需求，股價上漲 8.8%。丹納赫（Danaher）下修核心營收成長預期，且生物技術事業營收不如預期，股價重挫 11%，為史坦普 500 指數跌幅最大成分股。MSCI 雖季度營收優於預期，但上調全年營運費用預期，股價大跌 10%。

投資人本周焦點將轉向財報。Alphabet 將成為本季首家公布財報的大型超大規模雲端業者，市場尤其關注其資本支出指引，若支出預測下修，將暗示 AI 投資降溫。IBM、特斯拉、德州儀器和英特爾也將在本周公布業績。