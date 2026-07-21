中國低價AI未必是晶片股利空 算力需求暴增 美光、Nvidia可望受惠

中國低成本AI模型需求暴增，反而推升算力與記憶體需求，美光、輝達等晶片業者可望受惠。（路透）

中國低成本AI崛起，對美國半導體巨擘未必是壞事。部分分析師認為，AI使用成本下降可能刺激更多需求，晶片公司最終仍可能受惠。

中國AI開發商月之暗面上周四發表開放權重模型Kimi K3，部分基準測試的表現足以與OpenAI及Anthropic的頂尖模型競爭，一度加劇晶片股賣壓，推動費城 半導體指數跌入熊市。

Kimi K3上線後需求暴增，顯示中國AI模型可能與西方模型一樣需要大量算力。月之暗面表示，激增的需求已使運算容量達到極限，因此暫停新用戶註冊，優先確保現有會員取得算力。

Kimi K3擁有2.8兆個參數，每次僅啟用約500億個，運行效率較高，但全部參數仍須存放在記憶體內，企業很難在自有伺服器上運行。

Kimi K3每輸出100萬個詞元收費15美元，僅為OpenAI同級模型的一半，Anthropic同級模型的收費則高達50美元。

分析師認為，成本降低可能引發傑文斯悖論（Jevons Paradox），也就是資源使用效率提高後，總需求反而增加。企業可能把中階任務轉移至較便宜的模型，把昂貴的前沿模型留給複雜的多步驟工作。

AI模型規模擴大，可能增加每顆晶片搭載的記憶體容量，或促使晶片叢集擴張，有利美光、SK海力士與三星等高頻寬記憶體（HBM）供應商。

D.A. Davidson董事總經理Gil Luria認為，AI模型運行成本下降將推升算力需求，尤其有利目前供應吃緊的記憶體晶片業者。

PurePlay ETFs執行長Joseph DeYonker表示，用戶激增會立即考驗基礎設施極限，顯示晶片製造商的長期成長趨勢未變。他預期，HBM與先進封裝業者可望維持定價能力，輝達（Nvidia ）和博通（Broadcom）等GPU及客製化AI晶片設計業者，也可能迎來更多訂單。