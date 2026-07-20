我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對加拿大祭50%關稅 首度援引未曾啟用法律條款

投資客分享真正一勞永逸的房地產 佛系管理每月賺進4萬元

微軟資料中心 採用超微機櫃

編譯陳苓／綜合報導

超微（AMD）與微軟擴大合作，微軟雲端基建將布署超微的首款機櫃級AI平台「Helios」，激勵超微股價在20日早盤上漲3%。

微軟20日宣布，將在自家資料中心使用超微Helios機櫃，但未公布詳細財務數字與算力。這款機櫃先前已獲得Meta、OpenAI、甲骨文等採用，超微定於今年下半出貨。Helio要與輝達機櫃Grace Blackwell與Vera Rubin競爭，意在讓輝達機櫃首度面臨實質競爭壓力。

微軟表示，Helio將替微軟及其AI客戶，運作前沿模型的推論，並支援Azure AI服務。微軟與超微是長期合作夥伴，2023年微軟是第一個使用超微MI300X繪圖處理器（GPU）的客戶。

愈來愈多科技巨擘向超微採購AI加速器。超微表示，前十大AI公司中，有八家使用超微的Instinct GPU，包括OpenAI、SpaceXAI等。

Helios結合超微自家GPU、中央處理器（CPU）、網通、軟體。超微資料中心主管諾羅德（Forrest Norrod）說，他們專注於於提供最佳的「總體擁有成本」（TCO），具備最低的符元成本。

Futurum集團執行長紐曼表示，要是超微表現佳，可能拿下20%-25%市場，帶來數千億美元營收。Counterpoint Research分析師夏哈（Neil Shah）則說，Helio晶片媲美輝達GPU與CPU，但重點在軟體和最佳化，輝達CUDA有更大生態系。

精華 FAQ

  • 微軟宣布將在自家資料中心使用超微首款機櫃級AI平台Helios，未公布詳細財務數字與算力，但表示會用於前沿模型推論與Azure AI服務。

  • Helios結合GPU、CPU、網通與軟體，目標是挑戰輝達Grace Blackwell與Vera Rubin機櫃。分析師認為，真正勝負關鍵在軟體生態與最佳化能力。

  • 超微表示，前十大AI公司中已有8家使用其Instinct GPU，包含OpenAI、SpaceXAI等。若Helios表現出色，外界估計其市占可達20%-25%。

超微 微軟 輝達

上一則

美股三大指數回吐漲幅收跌 費半逆勢走揚 觀望財報季與中東

下一則

渣打評估AI：現階段沒泡沫

延伸閱讀

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報
Nvidia CPU再下一城 獲AI新創Perplexity採用 挑戰Intel、AMD地位

Nvidia CPU再下一城 獲AI新創Perplexity採用 挑戰Intel、AMD地位
停火提議傳出之際胡塞擬封鎖沙國 晶片股反彈 AMD勁揚4%

停火提議傳出之際胡塞擬封鎖沙國 晶片股反彈 AMD勁揚4%
傳美再放行 3家中企獲准採購Nvidia、AMD先進AI晶片

傳美再放行 3家中企獲准採購Nvidia、AMD先進AI晶片

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
伊朗表示，有望重啟和美國談判，國際油價20日盤中聞訊轉跌。（路透）

美伊可望重啟談判 油價由紅翻黑

2026-07-20 08:10

超人氣

更多 >
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠