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洛馬新型愛國者飛彈造價將砍半 因應防空需求飆增

編譯陳律安／綜合外電
洛克希德馬丁新推造價較低的愛國者飛彈。（路透）
洛克希德馬丁新推造價較低的愛國者飛彈。（路透）

美國軍工大廠洛克希德馬丁（Lockheed Martin）20日宣布，將生產較低價的愛國者飛彈，反映各國軍方對更便宜的無人機與飛彈攔截手段需求日增，同時凸顯自家這類國防承包商，正試圖因應新創公司大量生產低成本武器的競爭。

路透報導，洛克希德馬丁表示，旗下新款愛國者三型能力適應型飛彈（PAC–3 Adapted Capability Effector），造價不到愛國者三型增程型飛彈的一半；根據美國陸軍預算文件，愛國者三型增程型飛彈每枚造價大約400萬美元，意味著愛三能力適應型飛彈價格將落在200萬美元以下。

洛克希德馬丁推出價格較低的飛彈，反映傳統國防承包商正力圖因應由矽谷資金支持、來勢洶洶的的新創公司。這些新創企業宣稱，能以更快速度大量生產武器，成本也遠低於傳統武器系統。

洛克希德馬丁表示，初期生產最快可在36個月內啟動，並計劃與美國及歐洲的產業夥伴共同研發與製造這款武器。

該公司飛彈與射控部門總裁卡希爾（Tim Cahill）在英國法恩堡航空展聲明說：「美國及盟國作戰人員需要一套經過實戰驗證，同時兼顧預算效益的解決方案。」

洛克希德馬丁選在法恩堡航空展公布這項消息，凸顯美國國防企業正設法掌握俄烏戰爭帶動的歐洲再武裝商機。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，愛國者系統已成為全球最搶手的防空武器之一。

精華 FAQ

  • 公司推出PAC-3 Adapted Capability Effector，主打比現行愛國者三型增程型更便宜，造價不到一半，並強調兼具實戰驗證與預算效益。

  • 依美國陸軍預算資料，愛國者三型增程型每枚約400萬美元，因此新款低價飛彈推估將低於200萬美元，目標是在成本上大幅壓低。

  • 因為各國對反制無人機與飛彈的廉價手段需求快速上升，同時新創公司以大量生產、低成本武器搶市，傳統軍工業也必須加快調整。

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