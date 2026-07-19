我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幫收行李時薪125美元？南加夫婦砸25萬外包育兒

世界盃／西班牙奪冠大合照 川普不願離開 FIFA主席拉不走

美股漲勢要靠科技7雄救？散戶忙著追AI新贏家

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
科技七雄近兩周悄然復甦，可能成為推動美股重啟漲勢的關鍵力量。圖為紐約證券交易所。...
科技七雄近兩周悄然復甦，可能成為推動美股重啟漲勢的關鍵力量。圖為紐約證券交易所。(路透)

科技七雄近兩週悄然復甦，蘋果與Meta本月雙雙大漲約15%，帶動Roundhill科技七雄ETF上漲逾4%，收復6月近9%跌幅。然而，這波反彈主要來自市場資金輪動：七雄漲勢抵銷半導體與記憶體股跌勢，標普500指數與一個月前相比，幾乎沒有變化。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick指出，資金正從AI硬體製造商轉向應用端，七雄市值合計占標普500逾三成，若龍頭未能跟上，大盤難以長時間維持漲勢。

Allspring全球投資公司資深投資組合經理John Campbell認為，科技七雄重獲青睞，主因是「獲利帶來的安全感」。投資人趕在大型科技公司公布財報前布局，希望強勁業績能推動標普500指數創新高。

FactSet預估，科技七雄第2季獲利將年增31.1%，高於其餘標普500成分股的22.8%。Alphabet與特斯拉周三盤後率先公布財報，市場將檢視AI巨額投資是否已轉化為實質營收與獲利。

不過，散戶對科技七雄的熱情明顯降溫。Vanda Research的數據顯示，7月迄今散戶淨買進微軟僅5,200萬美元，卻買入英特爾1.94億美元、AI雲端公司IREN達5,600萬美元，同時湧向SK海力士、邁威爾等晶片股及AI基礎設施相關ETF。

分析師直言，「散戶不再買進科技七雄，而是挑選自己最有信心的贏家」。七雄今年表現分歧，蘋果漲23%，微軟則跌19%淪為最大拖油瓶。

追逐科技七雄以外AI概念股的風險也迅速浮現。上周五，中國新創公司月之暗面推出新模型，引發市場不安，費城半導體指數下跌1.6%，較近期高點回落逾20%，跌入熊市。

Janus Henderson投資組合經理Jonathan Cofsky提醒，市場仍需AI帶動營收與生產力的具體證據，否則高額資本支出難獲支撐。

市場變數不止於此。川普上週恢復封鎖伊朗通過荷莫茲海峽，油價重返每桶87美元以上，加上聯準會7月底政策會議在即，利率前景未明，為大盤增添不確定性。上周標普500指數下跌1.6%，那斯達克跌2.9%，七雄反彈能否延續，財報與外部風險將是近期關鍵。

精華 FAQ

  • 因為七雄的漲勢主要抵銷了半導體與記憶體股的跌幅，整體市場資金仍在輪動，標普500因此和1個月前相比幾乎沒有變化。

  • Vanda Research顯示，散戶7月迄今較偏好英特爾、IREN、SK海力士、邁威爾，以及AI基礎設施相關ETF，顯示投資焦點已從七雄分散到更具想像空間的AI概念股。

  • 市場將先看Alphabet與特斯拉等財報，檢驗AI投資是否能轉成營收與獲利；同時還要留意油價上升、聯準會7月底會議，以及外部地緣風險帶來的不確定性。

美股 Meta

上一則

台積電對美加碼投資2個理由 明年外資可領美元股利

延伸閱讀

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報

華爾街喊「科技七雄」蓄勢反彈 高盛看旺AMD財報
美股收高AI股領漲 費半反彈2.2% Nvidia稱產品路線圖如期推進

美股收高AI股領漲 費半反彈2.2% Nvidia稱產品路線圖如期推進
AI賣壓拖累美股收低 費半重挫4.7% 荷莫茲再傳攻擊推升油價和殖利率

AI賣壓拖累美股收低 費半重挫4.7% 荷莫茲再傳攻擊推升油價和殖利率
Space X短暫跌破IPO價 華爾街憂跌勢還沒完

Space X短暫跌破IPO價 華爾街憂跌勢還沒完

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30

超人氣

更多 >
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？

梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？