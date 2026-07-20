我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

SpaceX搶雲端商機 目標瞄準美國防部

編譯湯淑君／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

SpaceX正洽商提供人工智慧（AI）資料中心算力給美國國防部，協助推動五角大廈執行AI模型。

華爾街日報引述知情人士說法報導，雙方正商議由SpaceX以多達數十億美元的價格，提供算力給國防部。消息來源說，談判仍在進行中，最終仍可能破裂。

近幾個月來，SpaceX也分別和Anthropic及Google簽署類似協議，且正計畫大幅擴充雲端運算服務事業。近幾周內，多位SpaceX員工談論直接與CoreWeave等算力供應商直接競爭的計畫，賣點是以較低的價格對AI客戶提供算力。

如同眾多大企業積極投入AI「軍備競賽」，美國國防部也快馬加鞭取得算力，以支援國安局等部門，並強化運用AI作戰能力。最新協議若談成，將深化與馬斯克公司的合作關係，但也引發過於倚賴馬斯克旗下服務乃至利益衝突的顧慮。

其他超大規模雲端業者也承包國防部生意，最大供應商亞馬遜將斥資500億美元擴充支援政府機構的算力，尤其著重於國防部。微軟、Google和甲骨文同樣是國防部主要雲端供應商。

五角大廈官員曾表明，隨著軍方擁抱AI技術，希望降低對個別科技公司的依賴。國防部最近准許多家公司運用機密級的AI模型和其他技術，獲准者包括SpaceX、亞馬遜、Google、微軟和甲骨文。

精華 FAQ

  • SpaceX正在與美國國防部洽談，計畫提供人工智慧資料中心算力，協助五角大廈執行AI模型，屬於軍方擴充AI運算能力的一環。

  • 報導指出，雙方商議的金額可達數十億美元，但目前談判仍在進行中，並未正式定案，因此最終仍有破裂的可能。

  • SpaceX近月已與Anthropic、Google簽署類似協議，並打算擴充雲端運算事業，還想以較低價格與CoreWeave等算力供應商競爭。

五角大廈 SpaceX Google

上一則

美股漲勢要靠科技7雄救？散戶忙著追AI新贏家

延伸閱讀

SpaceXAI攜手Cursor發表Grok 4.5 搶攻金融法律AI市場 定價低於對手

SpaceXAI攜手Cursor發表Grok 4.5 搶攻金融法律AI市場 定價低於對手
Space X短暫跌破IPO價 華爾街憂跌勢還沒完

Space X短暫跌破IPO價 華爾街憂跌勢還沒完
AI商搶新創客戶 OpenAI、Anthropic推「高額優惠 」掀補助大戰

AI商搶新創客戶 OpenAI、Anthropic推「高額優惠 」掀補助大戰
SpaceX破發 從高點回落4成 市值單月蒸發逾兆美元

SpaceX破發 從高點回落4成 市值單月蒸發逾兆美元

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

下周開盤前…先回顧這5件大事 美半導體股跌入熊市

2026-07-18 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚