SpaceX搶雲端商機 目標瞄準美國防部

SpaceX 正洽商提供人工智慧（AI）資料中心算力給美國國防部，協助推動五角大廈 執行AI模型。

華爾街日報引述知情人士說法報導，雙方正商議由SpaceX以多達數十億美元的價格，提供算力給國防部。消息來源說，談判仍在進行中，最終仍可能破裂。

近幾個月來，SpaceX也分別和Anthropic及Google 簽署類似協議，且正計畫大幅擴充雲端運算服務事業。近幾周內，多位SpaceX員工談論直接與CoreWeave等算力供應商直接競爭的計畫，賣點是以較低的價格對AI客戶提供算力。

如同眾多大企業積極投入AI「軍備競賽」，美國國防部也快馬加鞭取得算力，以支援國安局等部門，並強化運用AI作戰能力。最新協議若談成，將深化與馬斯克公司的合作關係，但也引發過於倚賴馬斯克旗下服務乃至利益衝突的顧慮。

其他超大規模雲端業者也承包國防部生意，最大供應商亞馬遜將斥資500億美元擴充支援政府機構的算力，尤其著重於國防部。微軟、Google和甲骨文同樣是國防部主要雲端供應商。

五角大廈官員曾表明，隨著軍方擁抱AI技術，希望降低對個別科技公司的依賴。國防部最近准許多家公司運用機密級的AI模型和其他技術，獲准者包括SpaceX、亞馬遜、Google、微軟和甲骨文。