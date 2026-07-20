SpaceX搶雲端商機 目標瞄準美國防部
SpaceX正洽商提供人工智慧（AI）資料中心算力給美國國防部，協助推動五角大廈執行AI模型。
華爾街日報引述知情人士說法報導，雙方正商議由SpaceX以多達數十億美元的價格，提供算力給國防部。消息來源說，談判仍在進行中，最終仍可能破裂。
近幾個月來，SpaceX也分別和Anthropic及Google簽署類似協議，且正計畫大幅擴充雲端運算服務事業。近幾周內，多位SpaceX員工談論直接與CoreWeave等算力供應商直接競爭的計畫，賣點是以較低的價格對AI客戶提供算力。
如同眾多大企業積極投入AI「軍備競賽」，美國國防部也快馬加鞭取得算力，以支援國安局等部門，並強化運用AI作戰能力。最新協議若談成，將深化與馬斯克公司的合作關係，但也引發過於倚賴馬斯克旗下服務乃至利益衝突的顧慮。
其他超大規模雲端業者也承包國防部生意，最大供應商亞馬遜將斥資500億美元擴充支援政府機構的算力，尤其著重於國防部。微軟、Google和甲骨文同樣是國防部主要雲端供應商。
五角大廈官員曾表明，隨著軍方擁抱AI技術，希望降低對個別科技公司的依賴。國防部最近准許多家公司運用機密級的AI模型和其他技術，獲准者包括SpaceX、亞馬遜、Google、微軟和甲骨文。
SpaceX正在與美國國防部洽談，計畫提供人工智慧資料中心算力，協助五角大廈執行AI模型，屬於軍方擴充AI運算能力的一環。 報導指出，雙方商議的金額可達數十億美元，但目前談判仍在進行中，並未正式定案，因此最終仍有破裂的可能。 SpaceX近月已與Anthropic、Google簽署類似協議，並打算擴充雲端運算事業，還想以較低價格與CoreWeave等算力供應商競爭。
精華 FAQ
SpaceX正在與美國國防部洽談，計畫提供人工智慧資料中心算力，協助五角大廈執行AI模型，屬於軍方擴充AI運算能力的一環。
報導指出，雙方商議的金額可達數十億美元，但目前談判仍在進行中，並未正式定案，因此最終仍有破裂的可能。
SpaceX近月已與Anthropic、Google簽署類似協議，並打算擴充雲端運算事業，還想以較低價格與CoreWeave等算力供應商競爭。
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