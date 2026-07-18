下周開盤前…先回顧這五件大事 美國半導體股陷入熊市

台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。（路透）

美國半導體股寫下美國總統川普 宣布全面關稅措施以來最差單周表現，且陷入熊市。台積電 亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾 （Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件要聞：

1. 費半跌入熊市

費城半導體指數周五下跌 1.6%，本周跌幅擴大至近 10%，較 6 月高點間隔不到20個交易日便下跌逾 20%。台積電ADR周五再跌2.8%，連續六日下跌，本周跌了8.2%。

艾司摩爾（ASML）和台積電本周業績展望亮眼，仍抵擋不了晶片股蠢動的賣壓。大陸新創公司月之暗面發布AI模型後，晶片股持續遭到賣壓。

蘋果一度超越輝達，成為全球市值最高公司。SpaceX 跌破發行價，市值即將較歷史高點蒸發 1 兆美元。

2. 美伊繼續互轟 布蘭特周線大漲16%

美國和伊朗周五再度互相攻擊，要指望雙方重返上月簽署的停火協議更遙遙無期。

美軍中央司令部說，新一輪空襲於美東時間周五下午 3 時展開，目標是「削弱伊朗軍事能力」。過去一周，雙方你來我往的攻擊已超出單純軍事目標，擴大至橋梁、公用事業和港口設施。美軍中央司令部證實，美軍周四摧毀伊朗恰巴哈爾港一座監控塔，稱這是德黑蘭沿阿曼灣一系列海上據點之一，用於追蹤並鎖定商船。

布蘭特原油貨周五大漲約 4.6%，收在每桶 88 美元附近，一周下來大漲近16%，創下 4 月以來最大單周漲幅。

3. 南韓個股槓桿ETF 喊暫停

南韓政策大轉彎，將暫停新的單一股票槓桿ETF產品上市，以抑制市場波動。在這之前，監管機關5月批准一批追蹤三星電子和SK海力士的個股槓桿ETF，引發投資熱潮。

韓國金融委員會16日宣布，這項單一股票槓桿ETF產品暫停上市的禁令，將持續有效，直至市場情況穩定。當局另也規定，自8月5日起，將槓桿ETF的最低現金存款餘額要求，從1,000萬韓元提高至3,000萬韓元（約台幣65萬元）。新規實施後若股市仍未見回穩，還會再考慮更多措施。

4. 艾司摩爾三度上修展望

台積電重要供應商片微影技術龍頭艾司摩爾 （ASML）財報報喜，並且第三度上修全年營運展望，強調AI投資帶動客戶不斷加速擴產，帶旺半導體市況。

業界認為，艾司摩爾看好AI帶動半導體業投資動能，意味整體晶片需求強勁，晶片製造商必須增加添購艾司摩爾的設備來擴產，這也透露台積電接單暢旺，將是這波AI帶起的半導體熱潮下主要受惠廠商。

5. 華爾街五銀行獲利報喜

華爾街五大銀行罕見地在同一天發布財報，且各大銀行的投銀業務業績普遍大好，同樣受惠於交易與併購熱潮，為美股超級財報季揭開美好的序幕。

其中全美最大銀行摩根大通（小摩）公布，上季獲利創空前新高，主要因為一系列大型首次公開發行股票（IPO）和併購交易，推動投銀業務費用達到2021年以來最高，包括史上規模最大的SpaceX公司IPO在內。