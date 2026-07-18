費半跌入熊市 台積電不夠力 Alphabet英特爾接棒考驗AI行情

Alphabet 下周三盤後的財報將成為華爾街焦點。（路透）

美國半導體股寫下總統川普宣布全面關稅措施以來最差單周表現，且陷入熊市。台積電 亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾 （Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。

費城半導體指數周五下跌 1.6%，本周跌幅擴大至近 10%，較 6 月高點間隔不到20個交易日便下跌逾 20%，。台積電ADR周五再跌2.8%，連續六日下跌，本周跌了8.2%。

那斯達克綜合指數周五也下跌 1.4%，史坦普 500 指數跌了 1%。

原本漲最多、最熱門、被一路追捧的股票如今急轉直下，美光和 SanDisk 等記憶體晶片製造商賣壓尤其沉重。高盛資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 說：「我們正在面對有紀錄以來數一數二的動能交易賣壓。這已經是連續三周洗盤。」

艾司摩爾（ASML）和台積電本周業績展望亮眼，仍抵擋不了晶片股蠢動的賣壓。中國新創公司月之暗面發布AI模型後，晶片股持續遭到賣壓。

Visdom Investment Group 交易共同主管 Michael Zigmont 說，投資人對台積電預測未來幾年資本支出增加「感到不安」，引發企業可能過度投資的緊張情緒。他說：「這件事給我們的啟示是，即使業績亮眼、前景樂觀，投資人仍可能對情勢有所挑剔……也可能只是投資人在找理由賣出某些股票。」

月之暗面宣稱，旗下 Kimi K3 模型可與 OpenAI 和 Anthropic 最強產品競爭。投資人一開始拿此事和去年DeepSeek發布新模式所引爆的賣壓相提並論。

不過，半導體股跌勢有所舒緩。Vital Knowledge創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）說：「Kimi 是相當大型的模型，理論上這表示運作起來需要大量算力；不過，它確實會對 OpenAI 和 Anthropic 造成市占阻力。」

馬斯克旗下的SpaceX下跌 5%，延續近日賣壓，股價已跌破上月首次公開發行價，且自高點蒸發逾1兆美元。SK 海力士周五波動劇烈，也一度跌破發行價，終場收漲1.1%。

Trade Nation資深市場分析師莫里森（David Morrison）說，儘管獲利和需求趨勢依然強勁，從獲利了結賣壓來看，已有投資人開始質疑，目前漲勢還能持續多久。「現在的問題是，這究竟會成為又一次『逢低買進』的機會，還是賣壓會加速升溫、所有人同時搶著出場。」

Alphabet 下周三盤後的財報將成為華爾街焦點。Hennion & Walsh Asset Management 總裁暨投資長馬恩（Kevin Mahn） 說，若 Alphabet 宣布「任何形式的 AI 支出預測下修，可能會在整個 AI 生態系引發連鎖效應」。特斯拉（Tesla）也將於周三盤後發布財報。

德州儀器和英特爾分別於周三和周四盤後的財報也格外重要。儘管費半陷入熊市，德議和英特爾今年以來仍高達60%和160%。