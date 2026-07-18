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美伊緊張升溫…美股持續回檔 費城半導體指數近一周摔近一成

記者高瑜君／台北即時報導
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美伊互相猛烈攻擊，緊張局勢再次升溫，導致油價大漲，AI族群也傳出疑慮，美股四大指...
美伊互相猛烈攻擊，緊張局勢再次升溫，導致油價大漲，AI族群也傳出疑慮，美股四大指數持續回檔，示意圖。（路透）

美伊互相猛烈攻擊，緊張局勢再次升溫，導致油價大漲，AI族群也傳出疑慮，美股四大指數持續回檔，17日道瓊指數下跌406.55點或0.77%，收在52,146.42點；S&P 500指數下跌76.08點或1.01%，收在7,457.69點；NASDAQ指數下跌361.70點或1.40%，收在25,520.24點；費城半導體指數下跌193.62點或1.63%，收在11,673.89點。

近一周來看，道瓊指數下跌0.93%或490.59點；S&P 500指數下跌1.55%或117.7點；NASDAQ指數下跌2.9%或761.37點；費城半導體指數下跌9.97%或1,293.27點。

展望後市，富邦標普500（009814）經理人蘇筱婷表示，近期市場震盪主要反映前波漲幅已大、部分高估值個股獲利了結，以及資金去槓桿所致，並非AI長期成長趨勢出現反轉，整體仍屬多頭格局中的健康整理。

根據FactSet最新《Earnings Insight》報告，美股第2季財報季可望再次驗證科技產業的獲利動能。市場預估，S&P 500資訊科技類股第2季獲利年增率高達63.3%，在11大產業中僅次於能源類股，遠高於整體S&P 500企業23.6%的獲利成長率，顯示AI相關投資仍是推動企業獲利成長的重要引擎。

展望後市，蘇筱婷認為，儘管市場對聯準會後續貨幣政策仍持審慎態度，但在企業獲利持續上修、AI投資循環延續及資金面仍具支撐下，美股中長期多頭格局可望延續，若短線因財報或政策消息出現波動，反而可視為逢低布局優質大型權值股的契機。

富蘭克林證券投顧指出，美伊戰事再次重啟，美國總統川普甚至直言新一輪60天的戰事已於7月7日正式重啟，這可能再次推升油價並使通膨疑慮重燃，聯準會則被迫必須按兵不動，甚至不排除重新升息，不過，《大而美法案》刺激效果持續顯現、企業財報與財測依然強勁、強勁AI資本支出延續，美國經濟有望保持穩健，儘管市場可能擔憂股市近期過熱而可能出現回檔壓力，然在基本面仍穩健下，預計美股下檔將有撐，風險可控。

從近日表現看，半導體股的回檔並未拖累其他類股同步下跌，反而出現資金移轉至其他領域，是市場正常且健康的輪動，而在預期AI浪潮將延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。

精華 FAQ

  • 主要因美伊互相攻擊使地緣政治風險升高，油價大漲並引發通膨疑慮，加上AI族群前波漲幅大、部分高估值個股獲利了結，帶動美股四大指數持續回檔。

  • 近一周道瓊跌0.93%，S&P 500跌1.55%，NASDAQ跌2.9%，費城半導體指數則大跌9.97%，顯示半導體類股修正幅度明顯大於大盤。

  • 法人認為目前震盪屬健康整理，AI長期成長趨勢並未反轉；在企業獲利上修、AI資本支出延續與資金面支撐下，美股中長期多頭仍可延續，回檔可視為布局機會。

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