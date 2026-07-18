費半跌入熊市 分析師4理由看好AI算力需求將支撐多頭行情

台積電ADR再跌2.8%，連續六日下跌，本周跌了8.2%。（路透）

費城半導體指數本周重挫近10%，周五正式跌入熊市，較6月22日歷史收盤高點回落20.2%。台積電ADR周五再跌2.8%，連續六日下跌，本周跌了8.2%。

這波賣壓概括有以下四個因素：

一，半導體股今年第二季已大漲約80%，漲多後進入獲利了結和季節性修正。美銀指出，SOX過去16年中有10年在第三季表現落後史坦普500指數。

二，市場重新檢視AI行情的估值是否過高，尤其投資人擔心超大規模雲端業者資本支出是否會放慢。

三，地緣政治緊張升高、能源價格上漲，使升息或高利率維持更久的疑慮重現。

四，中國AI模型追趕速度加快。月之暗面推出Kimi K3，成本較低且效能接近美國領先模型，市場又開始擔心美國AI技術優勢縮小，進一步壓抑晶片股信心。

不過，多位分析師認為，這次比較像夏季修正，而非基本面反轉。美銀Vivek Arya指出，這是「夏季重整，不是基本面逆轉」，並仍看好半導體、網通和半導體設備股。原因也大約可歸納成四個部分：

一、核心理由是AI算力需求仍大於供給。UBS預估，費半成分股今年獲利可望成長92%，2027年再成長40%。UBS 認為，運算需求仍超過可用供給，供應鏈產能限制也不可能很快舒緩，因此半導體仍能支撐整體股市多頭。

二、記憶體也是重要支撐。美銀指出，記憶體支出已占超大規模雲端業者資本支出的35%至40%，為歷史水準的兩到三倍。DRAM現貨價格已連八周上漲，NAND價格也更強，顯示價格仍具韌性。

三、設備股也有長線題材。AI 基礎設施進入多年周期，美銀預估晶圓廠設備市場營收將在2027年達1900億美元，2028年升至2500億美元。台積電（2330）把美國投資承諾提高至2650億美元，也可能迫使英特爾和三星加碼美國投資；ASML預期2027、2028年DUV和EUV出貨年增逾30%，並可能漲價，對半導體設備族群構成順風。

四、市場賣壓並非恐慌式出逃。巴克萊交易員說，目前「沒有恐慌跡象」，比較像投資人調節部位，而非全面撤出半導體。WST資料也顯示，全球半導體銷售成長仍在加速，4月年增106%，5月進一步升至 119%。

總結來看，費半短線跌入熊市，反映漲多修正、AI估值疑慮、地緣政治和利率壓力；但只要AI算力需求、記憶體價格和設備投資周期仍在，分析師仍認為半導體多頭基本面尚未破壞。