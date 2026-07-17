「台海衝擊遠超大蕭條」 前執行長基辛格警告：這件事讓英特爾走下坡

英特爾前執行長基辛格說，公司先前由商務人士掌權，走上了岔路。（路透）

英特爾 （Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）受訪時說，他大概知道英特爾是從何時開始走下坡。

Business Insider報導，他在巴黎預錄的播客訪問，對主持人表示，「當你觀察當前偉大的科技公司，我想其中一項根本事實是，他們都很看重技術」。他說，當他2021年重返英特爾，「實際上是15年來首位具科技背景的領袖」，先前執行長的背景並不合適。

基辛格表示，「當你要做牽涉數十億美元的高技術性質決策，不能光靠試算表做成決定」，「除非有科技趨勢背書，不然這就是一筆糟糕的投資」。

基辛格也對他回鍋前，英特爾斥重金發放股利與實施庫藏股，頗有微詞。根據英特爾的財務申報資料，該公司2015年至2020年，透過股票回購與股利，向股東返還約790億美元。

他說：「如果資產負債表多出千億美元，有什麼是我辦不到的？」

2005年至2013年掌舵英特爾的歐德寧（Paul Otellini），出身商務部門，是英特爾首位非工程師背景的執行長。接替歐德寧的科再奇（Brian Krzanich）擁有化學學位，他從英特爾位於新墨西哥州的晶片廠基層做起，一路晉升，此後數十年主要處理晶片製造相關事務。

基辛格上任前的最後一任執行長史旺（Bob Swan），則長年擔任企業財務高階主管，曾出任eBay及惠普企業服務事業部財務長。

英特爾曾是市場霸主，但隨著台積電與三星等公司崛起，便逐漸走下坡。路透回顧，英特爾高層做出一連串關鍵錯誤決策，將市場優勢拱手讓給安謀（Arm）與超微等昔日規模較小的競爭對手。

另外，基辛格也示警，若爆發台海危機，中國可能切斷台灣能源供應，「晶圓廠一旦停擺，90天內都無法恢復運作，台灣供電若受限，對全球經濟的衝擊比大蕭條還嚴重」。