我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏能當選工黨黨魁 下周一接任英國首相

加拿大野火濃煙估17日減退 周末恐隨雨再襲紐約

「台海衝擊遠超大蕭條」 前執行長基辛格警告：這件事讓英特爾走下坡

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾前執行長基辛格說，公司先前由商務人士掌權，走上了岔路。（路透）
英特爾前執行長基辛格說，公司先前由商務人士掌權，走上了岔路。（路透）

英特爾（Intel）前執行長基辛格（Pat Gelsinger）受訪時說，他大概知道英特爾是從何時開始走下坡。

Business Insider報導，他在巴黎預錄的播客訪問，對主持人表示，「當你觀察當前偉大的科技公司，我想其中一項根本事實是，他們都很看重技術」。他說，當他2021年重返英特爾，「實際上是15年來首位具科技背景的領袖」，先前執行長的背景並不合適。

基辛格表示，「當你要做牽涉數十億美元的高技術性質決策，不能光靠試算表做成決定」，「除非有科技趨勢背書，不然這就是一筆糟糕的投資」。

基辛格也對他回鍋前，英特爾斥重金發放股利與實施庫藏股，頗有微詞。根據英特爾的財務申報資料，該公司2015年至2020年，透過股票回購與股利，向股東返還約790億美元。

他說：「如果資產負債表多出千億美元，有什麼是我辦不到的？」

2005年至2013年掌舵英特爾的歐德寧（Paul Otellini），出身商務部門，是英特爾首位非工程師背景的執行長。接替歐德寧的科再奇（Brian Krzanich）擁有化學學位，他從英特爾位於新墨西哥州的晶片廠基層做起，一路晉升，此後數十年主要處理晶片製造相關事務。

基辛格上任前的最後一任執行長史旺（Bob Swan），則長年擔任企業財務高階主管，曾出任eBay及惠普企業服務事業部財務長。

英特爾曾是市場霸主，但隨著台積電與三星等公司崛起，便逐漸走下坡。路透回顧，英特爾高層做出一連串關鍵錯誤決策，將市場優勢拱手讓給安謀（Arm）與超微等昔日規模較小的競爭對手。

另外，基辛格也示警，若爆發台海危機，中國可能切斷台灣能源供應，「晶圓廠一旦停擺，90天內都無法恢復運作，台灣供電若受限，對全球經濟的衝擊比大蕭條還嚴重」。

精華 FAQ

  • 他認為關鍵在於領導層缺乏科技背景，重大高技術決策卻過度依賴試算表與財務思維，導致投資判斷偏離技術趨勢，讓英特爾逐步失去競爭優勢。

  • 基辛格指出，英特爾2015年至2020年透過回購與股利返還股東約790億美元，等於削弱資產負債表與未來投資能力，若保留更多現金，本可支應更大規模的技術布局。

  • 他警告若台海爆發危機，中國可能切斷台灣能源供應，導致晶圓廠停擺且90天內難以恢復，進而衝擊全球半導體供應鏈，經濟後果甚至可能比大蕭條更嚴重。

英特爾

上一則

韓美團隊發表自動穿衣機器人 可望用於半導體無塵室、緊急救援場合

下一則

高割離席？美企內部人士以20多年來次高速度售股

延伸閱讀

華爾街日報：川普扶植英特爾 先進封裝瞄準台積電

華爾街日報：川普扶植英特爾 先進封裝瞄準台積電
因應AI強勁需求 記憶體三雄大投資 拚擴產

因應AI強勁需求 記憶體三雄大投資 拚擴產
英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高AI處理器產量

英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高AI處理器產量
川普挖台積牆腳 要求蘋果、Nvidia、SpaceX釋單英特爾

川普挖台積牆腳 要求蘋果、Nvidia、SpaceX釋單英特爾

熱門新聞

股神巴菲特。美聯社

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

2026-07-14 11:10
黃仁勳(右一)在東京會見入交昭一郎(左二)，感謝他30年前出手相助，幫他的公司輝達度過危機。(路透)

不忘30年前救命之恩 黃仁勳親赴秋葉原感謝SEGA與恩人同框

2026-07-15 17:51
現在部分華爾街人士覺得，股票成了美國家庭的最大財富來源，如今美股已經「大到不能倒」。(路透)

美股「大到不能倒」？部分專家料長期熊市將成歷史

2026-07-12 11:45
多艘船舶與油輪4月18日在荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。（路透）

全球海峽收費一次看 台灣海峽身價曝光 唯一收費天然航道在土耳其

2026-07-14 08:10
「股神」巴菲特（見圖）批評當前股市投機風氣日熾，他說：「當人人都偏好賭一把時，很難找到價值。」美聯社

巴菲特：當前股市越來越像賭場 很難找到「價值」

2026-07-15 15:30
美元近期強勢，美元指數維持在今年高檔。(路透)

強勁經濟推升美實質殖利率 專家：抱美元、避長債

2026-07-12 23:31

超人氣

更多 >
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒