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波克夏加碼買回庫藏股 第2季估砸最多110億美元

編譯季晶晶／即時報導
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「股神」巴菲特擔任董事長的波克夏公司，第2季加速買回自家股票，回購金額估計最多達...
「股神」巴菲特擔任董事長的波克夏公司，第2季加速買回自家股票，回購金額估計最多達110億美元。(美聯社)

波克夏（Berkshire Hathaway）上季似乎明顯加碼庫藏股進度。根據董事長巴菲特（Warren Buffett）周二申報的持股資料，波克夏在第2季買回50億至110億美元的自家股票。

波克夏近兩年未買回庫藏股，今年3月才重新啟動回購，但第1季僅買回2.35億美元，4月前兩周更完全沒有動作，令許多股東失望。該公司市值達到1兆美元，有能力每年回購逾500億美元股票。

巴菲特申報持有18萬8290股的A股，占波克夏7月14日流通在外股數的13.2%。據此推算，波克夏當時約有142萬6,446股A股流通在外，其中B股已換算為等值A股。與4月14日委託書公布時的數據相比，流通股減少超過1.1萬股。

從4月14日至第2季結束，波克夏平均股價約72.1萬美元，推算下來，波克夏在4月14日至7月14日期間，可能回購約80億美元股票，其中大部分應發生在第2季。不過，13.2%的持股比經過四捨五入，實際回購金額可能介於50億至110億美元，

波克夏加速回購可望受到股東歡迎，因為該公司現金儲備近4000億美元，且股價估值處於合理水準。A股今年來下跌約2%，遠遜於標普500指數約11%的總報酬率。完整回購數據預計將於8月1日前後、隨第2季財報公布。

精華 FAQ

  • 依巴菲特申報持股與流通股數推算，波克夏第2季可能買回50億至110億美元自家股票；較合理的估算值約落在80億美元，因持股比例有四捨五入誤差。

  • 因為巴菲特7月14日申報的A股持股占流通股13.2%，較4月14日委託書顯示的流通股減少逾1.1萬股，顯示公司在4月中到7月中期間持續回購。

  • 這顯示公司認為自身估值仍具吸引力，也能善用近4000億美元現金儲備；同時有助提振股東信心，因A股今年來表現仍落後標普500。

巴菲特 波克夏

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