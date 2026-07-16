Google最強AI模型Gemini 3.5 Pro推出延宕 傳內部爆派系角力

Google傳出最強AI模型Gemini 3.5 Pro推出時程延宕，母公司Alphabet股價16日重挫逾4%。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： Gemini 3.5 Pro推出延宕數月，主因是Google持續提升程式碼生成能力。

Gemini 3.5 Pro推出延宕數月，主因是Google持續提升程式碼生成能力。 重點二： 延後發布引發工程師、研究人員與管理層不滿，並憂慮競爭優勢流失。

延後發布引發工程師、研究人員與管理層不滿，並憂慮競爭優勢流失。 重點三：Google內部多團隊並行開發AI工具，資源分散與派系角力加劇決策遲緩。

彭博資訊引述知情人士說法報導，Alphabet旗下Google 最強大的旗艦AI模型Gemini 3.5 Pro推出時程已較原定落後數個月，原因是該公司一直花時間試圖提升模型能力，尤其是生成程式碼方面的表現。這項消息拖累Alphabet股價16日收盤重挫4.4%。

知情人士說，新模型延後推出，已引發Google工程師、AI研究人員及管理層不滿。根據10名現任及前任員工說法，許多人擔心，隨著Anthropic和OpenAI相繼推出能力超越Gemini的模型，Google面臨失去市場競爭優勢的風險。

知情人士表示，Google在發表模型前，須經過多層決策與審核，還要將AI技術整合至龐大產品組合，包括搜尋、地圖及YouTube，這些因素都可能導致產品延後發表。

相較下，OpenAI和Meta 最近都推出新模型，在程式碼生成能力方面進一步超越Google現有產品。一位知情人士表示，Google在上月底更新用於訓練Gemini的資料，希望改善其程式設計能力，但結果令人失望。

Google發言人在聲明中表示：「我們正快速推出涵蓋各類用途的模型，同時維持對客戶而言極具成本效益的服務。」

市場原本普遍預期Google會在5月的開發者大會上推出Gemini 3.5 Pro。此外，Google也一直與美國政府保持溝通。由於美國政府近來持續加強監督AI公司的最先進模型，雙方已就Gemini的能力，以及整個產業應採行的 AI安全標準展開討論。

Google表示：「目前我們正與合作夥伴測試Gemini 3.5 Pro、升級版Flash模型及其他模型，同時也正與美國政府就模型測試及更廣泛的監管框架進行具建設性的合作。」

Google擁有龐大的用戶產品，對一般消費者而言，是接觸生成式AI的重要入口，同時也能蒐集大量使用者資料，進一步提升AI回答品質。

然而，一名前員工表示，要讓公司各部門主管朝同一方向推進，就像「把整片海洋煮沸」一樣困難。現任與前任員工指出，當公司政策不斷改變，或不同部門重複投入相同工作時，要維持一致的整體策略就更加困難。

兩名前員工表示，Google共同創辦人布林等高層一直主張，公司應加快腳步，把握AI程式設計領域的機會，但他們的努力受到公司內部不同派系角力所拖累。

知情人士說，目前 Google Cloud、Google DeepMind，以及負責Android作業系統的團隊，都在開發針對開發者的AI程式設計工具，部分消費性產品團隊也參與其中。這些團隊同時投入相關工作，也反映出Google內部資源與策略分散的情況。

Google面臨的競爭還包括Meta上周推出Muse Spark 1.1，這是該公司首款主打代理式程式設計能力的模型；SpaceX則發布首款專門針對程式設計與AI代理訓練的模型Grok 4.5。此外，北京的月之暗面周四也發布最新模型Kimi-K3，根據評測機構，Kimi-K3 在部分能力上已超越Anthropic的Fable 5。