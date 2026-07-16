台積電加碼 將投資亞利桑納州1千億美元 美國商務部聲明回應
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晶圓代工龍頭台積電16日在法說會上承諾，將在美國亞利桑納州加碼投資1,000億美元，並表示到2030年前，由人工智慧（AI）驅動的強勁需求持續看旺。
對此，美國商務部隨後也發聲明證實，川普政府將從台積電獲得1,000億美元的追加投資，使台積在美國的投資總額攀抵2,650億美元，在當地的設施總數將增至12座。
台積電ADR目前在美股盤前挫跌3.6%。
台積電在法說會上表示，將於美國亞利桑納州加碼投資1,000億美元，顯示其持續擴大在美製造與布局的決心，也反映對未來需求的信心。 美國商務部隨後發聲明證實，川普政府將從台積電獲得1,000億美元追加投資，並稱台積在美總投資額將升至2,650億美元，當地設施也增至12座。 新聞指出台積電ADR盤前挫跌3.6%，市場可能在消化大規模海外擴產與資本支出增加的影響，同時也反映投資人對成本、報酬與政策變化的觀望。
精華 FAQ
台積電在法說會上表示，將於美國亞利桑納州加碼投資1,000億美元，顯示其持續擴大在美製造與布局的決心，也反映對未來需求的信心。
美國商務部隨後發聲明證實，川普政府將從台積電獲得1,000億美元追加投資，並稱台積在美總投資額將升至2,650億美元，當地設施也增至12座。
新聞指出台積電ADR盤前挫跌3.6%，市場可能在消化大規模海外擴產與資本支出增加的影響，同時也反映投資人對成本、報酬與政策變化的觀望。
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