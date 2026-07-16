台積電加碼 將投資亞利桑納州1千億美元 美國商務部聲明回應

台積電加碼投資美國1,000億美元，已獲美國商務部證實。（路透）

晶圓代工龍頭台積電 16日在法說會上承諾，將在美國亞利桑納州 加碼投資1,000億美元，並表示到2030年前，由人工智慧（AI）驅動的強勁需求持續看旺。

對此，美國商務部隨後也發聲明證實，川普政府將從台積電獲得1,000億美元的追加投資，使台積在美國的投資總額攀抵2,650億美元，在當地的設施總數將增至12座。

台積電ADR目前在美股盤前挫跌3.6%。